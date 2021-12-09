UNIQLO稱霸平價服飾界？　調查顯示：台本土「30年老牌」居次猛追



▲UNIQLO在新聞雲「企業品牌聲望大調查」暫居最佳人氣、最佳品牌、永續經營三獎項分類首位（示意圖／記者張妤瑄攝）



App活動小組／綜合報導

新年將至買新衣，讓服飾業者業績看漲，而近年來十分流行的快時尚品牌，主打平價、品項多元上架更新快，是不少消費民眾的心頭愛。在快時尚最新調查中，來自日本的Uniqlo目前在民眾投票暫居最佳人氣、最佳品牌、永續經營三獎項的首位。象徵Uniqlo的輕鬆剪裁、防寒系列、適宜價格深得民眾喜好。



最佳品牌票選現況（截至12/9 10:30）



Uniqlo靠著大量門市點和親民設計，如此奪得快時尚領域的勝利嗎？其實在新聞雲「2021企業品牌聲望大調查」中不難從票數中發現，台灣本土品牌「NET」也有許多支持者，靠著創辦30年來的經營經驗，長年在平價流行市場中力抗外來品牌，近年來更被網友稱為支扶弱勢的暖心企業，目前穩穩暫居榜單第二。而後GAP、Bershka、H&M緊咬在後，也是不可忽視的強勁品牌。



▲服飾品牌NET門市常以多樓層大空間設置（圖／翻攝自Facebook／NET）

ETtoday新聞雲呼籲您來投下最喜歡的快時尚品牌和各領域企業品牌，其中投票分成「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎項，邀你來當評審！



登入新聞雲會員，天天能投60票，每票都有機會帶走iPhone 13手機、全聯500元禮券、全家咖啡等1150樣超猛贈品，投票前記得點擊右下角「參加投票」確認得獎資料後，每個獎項區域完整投完20個，該20票才會計入個人抽獎資格票數。每天投，抽獎機會高達1860次！

現在就來投票！活動辦法如下：

活動時間：2021年12月1日10點起至2021年12月31日24點止。

活動網址：https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/index.htm

投票資格：《東森新媒體ETtoday》會員。

活動獎項：iPhone 13（10支）、全聯500元禮券（40名）、星巴克飲料券（100名）、全家100元禮物卡（1000名）。

活動辦法：「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎各有20大產業（食品、網路購物、家電、手機、外送平台、超商、電信、房仲、量販賣場、快時尚、銀行、汽車、航空、主題樂園、OTT、連鎖醫美、百貨／購物中心、連鎖速食、行動支付、手搖飲店），1人1天共可投60票。

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投票攻略：

Step 1：登入／註冊會員

《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。非《東森新媒體ETtoday》會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

▲《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。

▲非會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

▲《東森新媒體ETtoday》會員若是忘記密碼，輸入手機號碼重新驗證即可。

Step 2：3大賽區投票

每區各有20大產業，1天共可投60票，點選心儀企業投下神聖一票，系統會顯示「已投票」，投票送出後則無法修改。

《最佳人氣獎》：在該產業中票選出最具人氣的企業品牌。

https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-1.htm

《最佳品牌獎》：在該產業中口碑最佳的企業品牌。

https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-2.htm

《企業永續獎》：該產業中最注重企業文化與社會責任的企業品牌。

https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-3.htm



