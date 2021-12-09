國防部寒假戰鬥營520人募集中　體驗阿帕契、F-16V、八輪甲車、成功級軍艦

▲國防部寒假戰鬥營將於12日中午12時起開始報名。（資料照／記者宋德威攝）



記者林銘翰／台北報導

國防部於9日公布2022年寒假戰鬥營規劃，文宣心戰處處長樓偉傑少將表示，明年的寒假戰鬥營預計在1月24、25日兩天，分別在北、中、南、東，推出最強營隊「國防自主體驗」，以國人自製先進的陸、海、空三軍武器裝備，讓青年朋友一次滿足。

樓偉傑指出，營隊可區分陸、海、空軍與憲兵共13個營隊、13梯次，有最夯的阿帕契、黑鷹、 F-16V、新式高教機，也有八輪甲車、雷霆2000、成功級軍艦、IDF戰機，以及國造輕兵器等多項先進的國造武器裝備，國防部希望青年學子透過近距離瞭解國防自主的成果，讓國人對國家安全更具信心。

國防部9日上午召開「民國111年國軍形象月(桌)曆暨寒假戰鬥營規劃說明」線上記者會，與會者包括樓偉傑、國防部動員管理處副處長陶成濬上校、國防部發言人史順文少將等人。

樓偉傑表示，國防部考量疫情狀況，在符合防疫的規範原則下，配合推動國防自主政策，以「國防自主，見證國軍戰力」為主軸，搭配去年不到5分鐘就被「秒殺」的阿帕契、黑鷹直升機等營隊，讓整個寒假戰鬥營更有亮點。

樓偉傑說明，為兼顧防疫政策，確保參與學生的健康，每一個營隊僅開放40個名額、13個營隊，共召訓520位學員，12月9日中午12時起開放申請、確認個人帳號，12日中午12時開始報名，並在17日下午5時截止。報名資格為具中華民國國籍，公（私）立高中（職）以上學校，需年滿15足歲的在學學生（不含民國79年1月1日以前出生者）。

樓偉傑也說，相關報名流程公布於「國防部政治作戰局-政戰資訊服務網」與「全民國防教育全球資訊網」，有任何疑問也歡迎打電話詢問，國防部會竭誠地為大家說明與服務。

▼國防部寒假戰鬥營開始申請及報名。（圖／國防部提供，點圖放大）