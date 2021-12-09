一張圖看懂14天教召新制　國防部祭優待：志願參加第5次者加發獎金

▲國防部說明國軍教育召集訓練差異比較。（圖／國防部提供，點圖可放大）



記者林銘翰／台北報導

國防部將於明年試行新式教召，國防部動員管理處副處長陶成濬上校9日表示，國防部為了新制特別增列優待條例，包括志願參加第5次以上教召者，每次將加發召集獎金，以及企業所得額得減列減除應召員請假期間之薪資費用150%，目前已呈報行政院審議中。

國防部9日上午召開「民國111年國軍形象月(桌)曆暨寒假戰鬥營規劃說明」線上記者會，與會者包括陶成濬、國防部文宣心戰處處長樓偉傑少將、國防部發言人史順文少將等人。

陶成濬說明，在天數方面，舊制教召為5至7天，新制則改為14天；在頻率方面，舊制為2年1訓，新制則改為年年施訓；在人數方面，舊制約為9.7萬人，新制則為1.5萬人；在召訓次數方面，舊制是以召訓1次計算，新制以召訓2次為計算，並加註相關天數。

陶成濬指出，在選員原則，舊制後退新用、優先以8年內退伍為原則，軍士官得選用12年內退伍的人員，新制政策仍然是後退先用，試行階段優先選用8年內退伍的人員；在預告書寄發方面，舊制為當年1至2月寄發，新制為便於大家提前準備，提前於前一年12月寄發。

陶成濬表示，在召集核免的政策上面，除了原本依照《兵役法》第43條之外，另外增加20人以下的中小企業，超過2名員工同時接受召集，半數可申請免召，新制亦同，新、舊制均適用。

陶成濬也說，在操課內容，舊制為射擊訓練12小時、戰鬥教練12小時，新制將射擊訓練調整為28小時，增加發數包括手槍35發、步槍45發、機槍69發、迫砲34發，戰鬥教練則增加為56小時，新增行軍宿營等戰鬥教練等各種狀況的處置。

陶成濬說明，舊制的每日津貼為義務役士兵700元、義務役士官800元、義務役士官900元，國防部為了新制特別增列優待條例，包括志願參加第5次以上教召者，每次加發召集獎金、企業所得額得減列減除應召員請假期間之薪資費用150%。

另外，還有解除召集1年內，持相關證明至國軍醫療院所就醫，得享有免掛號費之優待，以及國防部福利事業管理處所屬福利站購物、國軍英雄館自費住宿優惠，目前優待條例已呈報行政院審議中。

史順文表示，明年的教召是新、舊制同時進行，舊制就是跟過去一樣，按照階級會收到5到7天的召集令，需要特別注意的是，為了符合公平性，軍官士官身份退伍的後備軍人，如果8年內沒有召滿4次，編管的時間已經延長到12年。

史順文也說，新式教召預計在明年的第一季至第三季試行，每次14天，會以兩次教召計算，第四季則會做完整的檢討跟評估。