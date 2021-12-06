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退伍超過8年教召仍「中獎」　陳亭妃批：有違人民對政府信賴

▲▼不怕不平等，只怕不公平的動員教召，在明年起推行新制後會產生的民怨幾乎可以預期。（圖／國防部後備指揮部）

▲民進黨立委陳亭妃表示，許多退伍超過8年的民眾在查詢後，卻發現明年仍要被教召，與國防部公布的「8年內退伍者」、「後退先用」等準則有出入。（圖／國防部後備指揮部）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委陳亭妃6日表示，國防部日前開放明年度的「教召查詢系統」，隨即引發退伍民眾在網路上「炸鍋」，許多退伍超過8年的民眾在查詢後，卻發現明年仍要被教召，與日前公布的「8年內退伍者」、「後退先用」等準則有出入。

陳亭妃6日上午召開「教召變變變，國防『布』擾民？」記者會，她表示最近接到許多民眾反應，她認為這有違人民對政府的「信賴感」。

陳亭妃指出，許多退伍超過8年卻被教召的民眾在網路留言，批評「先退先召，噓國防部」、「看來8年是唬爛的」、「國防部為所欲為」，國防部在11月2日才公布「8年內退伍者」、「後退先用」兩大原則，沒想到事隔才1個月就打臉自己的政策。

陳亭妃強調，國防部有違人民的政府「信賴」的原則，才剛上路、首次公布就「打破基本要件」，「中獎」民眾真的是霧煞煞，大家都認為只要國家需要，身為國家的一份子，絕對願意成為最強的後備戰力，但是怎麼會政策執行之初，都還沒到滾動檢討的時候，政策就大翻轉了。

陳亭妃說，她絕對支持增強後備戰力的方向，也曾公開支持在良好配套之下，新制教召增加到14天，但增強後備戰力不應奠基在「多變」的基礎上，「8年內退伍者」、「後退先用」的指導原則，也是國防部經由數次開會討論的結果。

陳亭妃認為，國防部最後會如此拍板定案，並且召開記者會公布，一定是經過深思熟慮的，實在不應該在政策執行之初就讓民眾「感覺多變」、「喪失信賴」，她要求國防部全面瞭解此次公布名單中「退伍超過8年明年卻仍被教召之人員」有多少，並做好後續處理，減少民怨。

陳亭妃表示，總統蔡英文身為三軍統帥，上任5年多以來，對於國防戰力最重視的除了國防自主，就是拉近軍民之間的距離，重建國軍和人民之間的信任感，教召制度的執行良窳會直接影響信任感，千萬不要因為教召這件事情處理的不周延，而壞了之前的努力。

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