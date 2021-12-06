退伍超過8年還要教召？　國防部證實「編管延至12年」

▲國防部證實教召編管延至12年。（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

國防部日前開放明年度的「教召查詢系統」，但民進黨立委陳亭妃指出，許多退伍超過8年的民眾查詢後發現明年仍要被教召，與日前公布的「8年內退伍者」、「後退先用」等準則有出入。對此，國防部證實，為了滿足後備部隊的選充需求，今年起解除退伍編管8年的政策，並放寬至12年。

後備軍人明年局部試行「一年一召、訓期14天」的教召，國防部日前表示，新制14天採剛退伍、先召集的「後退先用」原則，課程以專長複訓、射擊訓練及戰鬥教練為重點。

國防部日前開放民眾查詢明年度的「教召查詢系統」。陳亭妃今（6日）在「教召變變變，國防『布』擾民？」記者會指出，辦公室接獲陳情，許多民眾退伍超過8年明年還要被教召，違反國防部日前宣布的「8年內退伍者」、「後退先用」兩大原則。

對此，國防部今（6日）證實，為了滿足後備部隊的選充需求，今年起解除退伍編管8年的政策，並放寬至12年，放寬至12年並非增加教召次數，而是將退伍8年內教召次數未滿4次的軍、士官納入選訓，以符合公平，教召次數仍按現行規定最多4次。

國防部解釋，按規定退伍8年要召4次，但有人8年只召1、2次，就會在12年內補召，有人退伍超過8年還要教召，就是8年內沒召4次，所以要補足4次。