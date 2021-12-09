國軍2022形象月曆「守護」曝光　CH-47吊掛巨幅國旗登封面

▲國防部9日公布民國111年形象月曆，封面將今年國慶CH-47的巨幅國旗結合中央山脈。（圖／國防部提供，下同）



記者林銘翰／台北報導

國防部9日公布2022年形象月曆，封面將今年國慶CH-47的巨幅國旗結合中央山脈，象徵國軍官兵自許如護國神山，巍巍屹立的守護這片土地，並結合勇鷹教練機、八輪甲車、塔江軍艦表達第一等的國防自主成果、第一等的國軍戰力，以及官兵給與國人第一等的守護。

國防部9日上午召開「民國111年國軍形象月(桌)曆暨寒假戰鬥營規劃說明」線上記者會，與會者包括國防部動員管理處副處長陶成濬上校、國防部文宣心戰處處長樓偉傑少將、國防部發言人史順文少將等人。

樓偉傑表示，國軍在面對共軍的軍事威脅下，每一位官兵都戮力在戰訓本務，就如同國防部長邱國正期勉官兵同島一命、我死國生的信念，因此決定以「守護」為主題，用簡單的兩個字，傳達每一位官兵從軍的初衷，不論面對如何嚴峻的環境，國軍官兵守護國家、守護國人的承諾永不改變。

樓偉傑說明，為了呼應主題，封面將今年國慶CH-47的巨幅國旗結合中央山脈，象徵國軍官兵自許如護國神山，巍巍屹立的守護這片土地，下方的三個1除表達民國111年，結合勇鷹、八輪甲車、塔江軍艦，表達第一等的國防自主成果、第一等的國軍戰力，以及官兵給與國人第一等的守護。

樓偉傑指出，今年的月曆圖像部分，採取「類海報」的合成模式，希望呈現出如電影海報般的風格，共規劃等12個月份子題，每個月份的圖片都很精彩，有濃濃國軍的味道，就是守護的味道，也是安心的味道，軍民同心的味道。

樓偉傑也說，今年的月曆還有一個特點，除了上半部是國防特色的照片外，在日期的部分，特別標註國軍曾經參與的部分戰役，也會配合當天戰役，由青年日報做專題報導。

樓偉傑認為，國軍為保衛國家參與的作戰不勝枚舉，每一場都是國軍前輩用生命捍衛國家的鐵證，雖然月曆僅記載57場，但是對於每一位國軍前輩的敬意是一致的。

樓偉傑強調，期望這本形象月曆，代表的不只是月曆，不僅要對每一位國軍前輩致敬，也是精神教育與歷史傳承，「而我們堅定的信念與軍人志節，是中華民國國軍光榮的傳統」。

另外，國防部今年也特別與人才招募合作，製作文青風手繪桌曆，以「愛國很時髦，軍服也很帥」為主題，用貼近年輕人的風格，傳達軍人的勇敢與帥氣。

樓偉傑表示，今年的月曆會分發至全軍的連級單位與獨立據點營區，也有部分會提供給發言人、青年日報、漢聲電台的臉書專業與粉絲互動，喜歡的朋友一定要把握機會，關注粉絲專業活動，相約一同守護我們的家園。