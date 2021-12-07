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9架次共機今擾台「2款戰機現蹤」　空軍派遣空中巡邏兵力應對

▲殲-16機。（非當事圖／國防部提供）

▲殲-16機。（非當事圖／國防部提供）

記者蘇晏男／台北報導

國防部7日傍晚指出，今白天共9架次共機闖我西南航空識別區（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離、防空飛彈追監。

國防部7日傍晚6時10分透過「即時軍事動態」更新最新共機繞台消息。他們指出今白天闖我ADIZ的共機共9架次，分別是殲-10機6架次、殲-16機2架次、運-8遠干機1架次。

行政院長蘇貞昌3日赴立法院報告《中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案》編制情形時，提到中國近期對我國侵擾不斷，共軍侵擾我ADIZ已從前年10餘架次，去年380餘架次，到今年更超過880架次。

國防部2020年9月17日起在官網設立「即時軍事動態」，向民眾揭露共機擾台資訊專區。國防部當時指出，未來軍方會在該專區中，主動揭露台灣周邊的軍事情報，這個作法其實與日本統合幕僚監部是雷同的；倘若攤開日本揭露的資訊網，包括格式、圖片呈現形式都是一樣的。

根據紀錄，共機單日闖我ADIZ架次數最高是在10月4日的56架次，包括殲-16機38架次、轟-6機12架次及蘇愷-30機2架次；其次依序是10月2日39架次、10月1日38架次。

▼中共7日派遣9架次共機擾台。（圖／國防部提供）

▼中共7日派遣9架次共機擾台。（圖／國防部提供）

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