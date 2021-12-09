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林昶佐公投宣講遭「歪樓」　閃靈歌迷掛布條、撒冥紙重現演唱會

▲▼立委林昶佐受邀演講公投內容。（圖／翻攝林昶佐臉書）

▲立委林昶佐受邀演講公投內容。（圖／翻攝林昶佐臉書，下同）

實習記者張鈞量／台北報導

四大公投倒數計時，立委林昶佐9日表示，日前至屏東大學、中山大學分享公投看法，比較台灣與國際萊劑標準，且美牛在台灣已食用10年未曾出現食安案件，不過，公投宣講結束後，卻意外湧入閃靈樂團歌迷，拉起支持布條、撒冥紙，重現演唱會儀式，讓他不禁莞爾，笑著謝謝熱情粉絲，「我是來演講不是來演出的啦。」

▲▼立委林昶佐受邀公投宣講。（圖／翻攝林昶佐臉書）

林昶佐在臉書表示，「下周六就是關鍵的公民投票日，最近我也受到許多學校邀請」，去跟同學們討論這個影響台灣未來至關重大的公投；前兩天就特別到屏東大學與中山大學跟大家分享看法。

林昶佐強調，在這兩場講座中，「我就國際CODEX、世界各國、台灣對萊克多巴胺含量的標準作出比較」，相對來講，台灣都比許多國家都還要嚴格。而針對校園，教育部也規定團膳只會使用國產肉品。另外，含萊劑的美牛早已進口食用近十年，未曾出現任何食安案件。

林昶佐回顧，值得一提的是，在中山大學場次來了不少閃靈的歌迷，除了在會場後懸掛「大港起風湧」的布條，在演講結束時還拿出預藏的冥紙出來撒，重現閃靈演唱會的儀式，「真的很感謝大家的熱情支持，但我是來演講不是來演出的啦」。

▲▼立委林昶佐受邀公投宣講。（圖／翻攝林昶佐臉書）

▲▼立委林昶佐受邀公投宣講。（圖／翻攝林昶佐臉書）

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