公投倒數民進黨總動員　高嘉瑜站路口宣傳「四個不同意」

▲高嘉瑜今天上午在路口發放公投文宣。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

迎戰1218公投倒數，身兼民進黨主席的總統蔡英文8日下達全黨動員令，9日由執政縣市長率所有黨公職站路口宣講，包括桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁等7名執政縣市首長均總動員上街宣傳，另一方面，近期因家暴案備受外界關注的民進黨立委高嘉瑜，也在同黨立委何志偉、無黨籍立委林昶佐等人陪同下，一早就在台北市市民大道宣傳「四個不同意，台灣更有力」。

蔡英文昨天在中常會率全體中常委下達全黨動員令，並喊出「1218台灣隊站出來」、「四個不同意 台灣更有力」，呼籲關心台灣未來的台灣隊友們，於12月18日站出來，一起為台灣的未來，投下「四個不同意票」；民進黨秘書長林錫耀也宣布「10+1天的衝刺行動計畫」，並談及，各項指標顯示，公投已到黃金交叉時刻，最後再衝刺10天，9日將由執政縣市長率所有黨公職站路口宣講，10日22縣市黨公職同步掃菜市場，還有5場大型晚會，15日行動中常會移師高雄。

今天上午包括基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、屏東縣長潘孟安等執政縣市首長，7點多就率各縣市黨公職，總動員站路口宣傳「四個不同意」。

另一方面，在非民進黨執政縣市的台北市，高嘉瑜也與何志偉、林昶佐、台北市黨部主委吳怡農等人站路口宣傳，也有不少民眾搖下車窗為她加油打氣。高嘉瑜透過臉書表示，希望大家踴躍投票，「四個不同意，台灣更有力」，感謝早上為她加油打氣的朋友。