蔡英文請託1218一人拉4票　下令全黨總動員：這次攸關人民荷包

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文召開記者會。（圖／民進黨直播）



記者陶本和／台北報導

兼任民進黨主席的總統蔡英文8日召開「台灣隊站出來 1218總動員」記者會時表示，當前國家經濟動能相當強勁，不能接受反覆能源跟貿易政策，不能讓台灣貿易發展倒退，四大公投關係到生活跟未來，還有國人荷包，所以最後階段，執政黨全體都要走出去，確保台灣穩健發展，她拜託大家一人拉4票，就是四個不同意，不是要選誰，而是選自己的未來。

蔡英文表示，1218四項公投，不是哪個政黨或政治人物輸贏問題，而是台灣能不能受到國際信賴的問題，四大公投攸關台灣可否走出去。她強調，在關鍵時刻，沒有理由停下來，現在台灣股市維持在1萬7000水準，出口連17紅，經濟成長率可望創下11年來新高。

蔡英文說，可見當前國家經濟動能相當強勁，不能接受反覆能源跟貿易政策，不能讓台灣貿易發展倒退，四大公投關係到生活跟未來，還有人民荷包。所以，最後階段，執政黨全體都要走出去，走上街頭市場，要捍衛正確政策，確保台灣穩健發展。

蔡英文表示，要邀請國人只要關新台灣未來，只要支持台灣進步，就是台灣對的一份子，我們就是台灣隊友，台灣對都應該要站出來，台灣隊都應該要站出來，要落實公民投票精神。

最後，蔡英文拜託大家一個人拉4票，幫她向親朋好友拉4票，這次不是要選誰，而是選人民自己的未來，1218要總動員，要確保台灣有更好的未來。