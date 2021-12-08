準備好了嗎？四大公投「倒數10天」　五大須知必看

▲1218四大公投。（圖／記者許立昕整理製表）



記者蔡文鈴／綜合報導

距離1218四大公投倒數10天，年滿18歲之中華民國國民皆具有投票資格，內政部自12月13日開放線上查詢投票所地點，民眾於投票日當天記得攜帶身分證、印章、投票通知單。《東森新媒體ETtoday》整理五大公投須知，帶您快速掌握。

一、公投在哪投票？

內政部自12月13日9時起至18日下午5時，開放線上查詢，民眾只要到內政部戶政司全球資訊網（13日開放查詢）的「110年全國性公民投票投票所地點查詢服務」，輸入身分證字號及出生年月日，即可查詢，歡迎民眾多加利用。

二、公投投票帶什麼？

民物種記得攜帶攜帶身分證、印章、投票通知單，防疫期間記得佩戴口罩。

▲公投須知。（圖／中選會）



三、公投投票六步驟

1.攜帶攜帶攜帶身分證、印章、投票通知單至投開票所

2.出示證件給現場工作人員核對身分

3.簽名或蓋章領取公投票

4.到圈票處投票，並使用選委會的蓋章工具，圈選同意不同意

5.將公投票投入票匭

6.完成公投投票

▲公投投票流程。（圖／中選會）



四、有哪幾項公投？

12月18有四項公投案投票

●第17案

您是否同意核四啟封商轉發電？

同意→ 啟用核四

不同意→ 核四繼續封存

●第18案

你是否同意政府應全面禁止含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

同意→ 含萊劑豬肉不得進口

不同意→ 維持現狀，仍進口含萊劑豬肉

●第19案

你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？

同意→ 公投綁大選，公投成案半年內遇大選需同時舉行

不同意→ 公投與大選脫鉤

●第20案

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及上述海岸最低潮現網外平行延伸五公里之海域）

同意→ 規劃三接替代方案

不同意→ 維持原址蓋三接

五、公投約束力

若公投案通過，根據《公民投票法》規定，有關重大政策者，應由總統或權責機關為實現該公民投票案內容之必要處置，行政機關於二年內不得變更該創制或複決案內容之施政。若公投案不通過，二年內，不得就同一事項重新提出。

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