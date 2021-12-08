公投大選該分開嗎？　管碧玲談「公投、選舉制度差異」

▲管碧玲比較公投與選舉制度。（圖／翻攝管碧玲臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

1218四項公投中的第19案「公投綁大選」相較於重啟核四、反萊豬、護藻礁，社會上的討論度較少。對此，民進黨立委管碧玲自製圖表，帶大家認識「公投」和「選舉」在制度上的差異，因此主張公投大選分開辦，可以讓每一個課題有更多的討論和關注。

管碧玲今（8）日於臉書表示，「公投」和「選舉」兩者確實是制度不相容。而且當候選人同時是公投領銜人的時候，兩種身分二合一，競選團隊在投票當日，佈局在投開票處30公尺以外廣發宣傳品，領銜人的名字跟著滿天飛，一不小心，和敵對陣營的支持者之間，是很容易產生衝突；而且檢調在執法上，也確實有取締上的困難。

管碧玲認為，公投綁大選造成公投亂大選，主因在制度不相容，而不只是選務量能無法容受。她提出兩個疑問，第一，是要讓公投的歸公投，選舉的歸選舉，分開來辦，維持公民投票這種低度管制、高度自由的制度？還是第二，公投綁大選，然後修法限制公投的自由，增加管制，讓兩種制度相容？

管碧玲主張「公投和選舉不一樣」，應該給公投更大的自由，人民透過自由的組織和資源汲取，才能集結足夠強大的力量、才能和強大的政府拔河！

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