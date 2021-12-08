四項公投已「黃金交叉」　林錫耀：高嘉瑜事件未衝擊蔡英文民調

▲面對1218四項公投，民進黨主席蔡英文、秘書長林錫耀下令全黨總動員。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨8日召開中常會，民進黨祕書長林錫耀於會中表示，四項公投已經「黃金交叉」，幾乎是五五波，至於最近民進黨立委高嘉瑜遭家暴的事件，也沒有影響到公投與總統蔡英文的支持度。

林錫耀在中常會前，宣布公投「10加1衝刺行動計畫」，而在會中，有中常委提出，最近高嘉瑜事件，是否會對公投及黨內造成影響？對此，林錫耀表示，公投沒有受到影響，民進黨跟蔡英文的支持度，也都維持沒有下滑。

對於目前四項公投的態勢，據與會人士轉述，林錫耀表示，基本上四項公投都已「黃金交叉」，進入五五波的狀態，今天開始也會陸續公布相關民調。

有關「10+1」衝刺計畫，林錫耀指出，第一，今天由蔡英文發布動員令後，明天開始全台22縣市所有黨公職都會站在街頭、每個路口向所有鄉親宣講，其中7個執政縣市長明早也會同步站在各縣市重要路口，來率先引領有黨公職向鄉親宣講。

第二，後天（12/3）所有22個縣市黨公職都會到菜市場拉票、發送文宣品，另外有一場新聞媒體場是在台北濱江市場，由民進黨副秘書長林飛帆及民進黨台北市黨部主委吳儀農在場發送相關文宣品。

第三，週六（12/4）有兩場活動，分別是下午在台中，晚上在新北；週六（12/5）則是下午在台南。

第四，12月17日晚上在高雄跟台北市凱道，還有傳統選前最後造勢（意即「選前之夜」）。

第五，下周三（12/15）民進黨中常會移師高雄舉辦。目的是要用行動讓全國民眾，特別是中南部民眾知道，公投非北台灣政壇的事情、政治攻防事情，而是關係到整個台灣每個人的利益。

第六，12/18公投當天仍可以宣傳、拉票，所以最後民進黨有催票行動，包括電話拜票、傳簡訊、傳LINE等，都會持續到18日投票截止為止；另外，當天民進黨仍有規劃行動計畫，但先不公布。