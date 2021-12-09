國家級網軍修改林秉樞維基百科？　蔡清祥：交通部政風在查

▲立法院司法及法制委員會今天邀請法務部長蔡清祥等人備詢。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞家暴，意外扯出網軍帶風向的案外案，有網友踢爆林男的維基百科頁面，曾被IP位址登錄於公路總局的用戶更改，將「曾與林秉樞合照或互動的名人」項目新增台北市長柯文哲、副總統賴清德以及網紅「館長」陳之漢等人。對此，法務部長蔡清祥9日赴立法院司法及法制委員會備詢前受訪說，任何人不管是不是網軍，只要有違法事實就會依法調查，目前請交通部政風單位了解此案的狀況。

立法院司法及法制委員會今天上午針對「網軍亂台及名嘴辦案的國安危機」進行專題報告，邀請法務部、國安局等相關部會與會備詢。

蔡清祥今天上午在立法院受訪表示，法務部知道維基百科被修改一事後，有請廉政署去交通部政風單位進行了解，配合釐清到底是怎麼回事，目前還沒有結果。

另針對現在追查IP進度，內政部警政署長陳家欽今天上午受訪表示，「是不是有發生我不清楚，我是看到媒體說他們有發，我會再了解」，並指如果去報案，是由刑事局處理。

媒體追問，目前高嘉瑜遭家暴案進度如何？蔡清祥強調，任何人不管是不是網軍，只要有違法事實，法務部都會依法偵查，目前相關事證都由新北地檢署檢察官指揮司法警察在偵查當中；陳家欽則回應，現在都是由新北地檢署檢察官指揮偵辦。