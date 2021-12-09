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鄉民爆「公總網軍也改韓國瑜維基」　交通部否認！

▲▼郝柏村追思會,韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

▲前高雄市長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴案持續延燒，甚至扯出「網軍」案外案，有網友修改林秉樞維基百科，事後被查出IP來自交通部公路總局。近日又有鄉民發現，有公總開頭的IP在前高雄市長韓國瑜維基百科中添加「韓導」綽號，對此，交通部長王國材表示不知情，公總則強調，該IP非屬公路總局所租用。

有PTT鄉民發現，一個疑似是公路總局開頭的IP於2018年韓國瑜就任時，修改韓國瑜維基百科，添加「韓導」、「中華民國行銷專家、導演及政治人物」、「就職花費之人力跟經費之鉅，也是六都市長之首，被批是皇帝登基」、「韓國瑜首出席行政院會以高雄市有3000億負債無法建設為由，要求中央政府要繼續補助捷運黃線建設經費」等資訊，甚至添加分類「Category:台灣導演」。

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王國材表示，公路總局一開始查詢沒有查到IP有連線維基百科紀錄，後來擴大查詢，發現有兩個IP曾有瀏覽紀錄，但與此案無關，目前正在擴大查詢中，至於韓國瑜一案，他目前不知情。公總則澄清，針對網友指稱發現還有一個公總開頭的IP「117.56.41.103」，經查證，該IP非屬公路總局所租用。

▲▼立法院交通委員會 交通部長王國材聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

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