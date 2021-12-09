林秉樞母喪贈花名單也有他！媒體大老稱「被同事冒名」：從不認識

▲時報出版董事長趙政岷。（圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

涉嫌毆打民進黨及立委高嘉瑜、並以擁有私密影片限制行動自由的林秉樞，因家暴事件曝光後涉及多項罪名遭檢察官聲押獲准；而林秉樞的母親告別式贈花名單中更引起關注，不少政商大老都被點名，包括前立委段宜康、司法院院長許宗力等人，其中，在列的時報文化出版董事長趙政岷發聲明強調，「我同事用我名義，送了花給他臉友」，自己並不認識林男。

《東森新媒體ETtoday》5日獨家曝光林秉樞母親告別式完整贈花名單，包含司法院長許宗力、大法官黃元、新潮流段宜康、台大法律系教授林明昕、以及台中高等法院法官田德煙、彰化地院行政庭長黃齡玉、台中地院庭長鄭舜元、台中地院庭長尚安雅、彰化地院法官簡璽容、台中法制局長李著植，以及台灣高等法院台中分院法官簡琬倫、吳崇道等人。

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被列在名單中的不乏政商名流，媒體大老也同樣在內，趙政岷昨晚就在臉書發文提及此事，「感謝這兩天朋友的關心，或抱怨我沒送過花！（半年多前我是被抱怨，沒介紹過離我們公司那麼近的阿公店，我也沒去過啊！）」

趙政岷強調自己真的「從不認識、不接觸、不喜歡林男」，會有贈花一事「只是我同事用我名義，送了花給他臉友」，他說自己從不是政商名流，會繼續任命工作，並開始學習種花。