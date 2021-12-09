林秉樞聲明盼關注公共議題　游淑慧揪「暗藏訊息」與民進黨一致

▲林秉樞遭收押由律師對外發表聲明。（資料照／記者游宗樺攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜遭恐怖情人林秉樞家暴案持續延燒，黨內認為此事將衝擊公投希望冷處理，而林秉樞昨也透過律師發表聲明道歉，懇求外界不要把時間浪費在他身上。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，這篇聲明是否釋出暗藏訊息。

林秉樞過律師發表道歉聲明，對社會、家人和高委員鄭重道歉，可以的話願下跪道歉，「我配不上高委員，她跟我在一起是這輩子最大的錯誤」，「懇求大眾別把時間浪費在這案子和我身上」，被拘提後完全不知道外面發生什麼事，只透過律師稍微了解，沒想到會影響公投的討論，甚至是1月的立委補選，請大家把焦點回到公共議題，不要浪費在「廢人」身上。

游淑慧表示，被收押禁見的林秉樞目前只能會見律師和透過律師發聲。珍貴的會面時間，首發的聲明，居然還關注到本案對公投和1月補選的影響。

游淑慧質疑，是這位律師太政治咖，還關注到此事的政治影響，並提供林秉樞時勢大局作為參考？還是林秉樞不忘做忠黨愛國的表態，讓老大和好朋友們放心？又或者是在釋出暗藏訊息？「不幫我搞定的話，公投跟補選都會受繼續影響！」

游淑慧也提到，民進黨內部希望希望高嘉瑜能夠為了黨，盡量冷處理，後續不要再模糊公投焦點，多名黨政高層、粉專側翼也開始同一論述，呼籲回到關注公投的焦點。似乎希望藉此停止外界對林秉樞真正身份的挖掘。

游淑慧疑惑，林秉樞的帶發聲明跟民進黨的論述步調一致，到底是林秉樞真心話？還是自己人？相信政府相信黨？

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