高嘉瑜疑遭網軍恐嚇　葉毓蘭抱不平喊「檢警成立專案小組」

▲國民黨立委葉毓蘭質詢法務部長蔡清祥。（圖／翻攝自國會頻道YouTube）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞家暴案，引發社會對網軍帶風向的質疑。國民黨立委葉毓蘭9日在立法院司法及法制委員會質疑，日前有「網軍」公然在YouTube直播留言恐嚇高嘉瑜，呼籲檢調應成立專案小組化解人民心中的疑慮；蔡清祥備詢時則說，運用網路傳播不實訊息、攻擊別人，一但觸法一定嚴辦，不要以為用匿名就查不出來。

立法院司法及法制委員會今天上午針對「網軍亂台及名嘴辦案的國安危機」進行專題報告，邀請法務部、國安局等相關部會與會備詢。

葉毓蘭今天上午表示，包括副總統賴清德、民進黨立委陳亭妃都曾公開稱被網軍攻擊，世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）去年亦點名台灣網軍攻擊他，今天排定這議程不是想要施壓個案，而是許多台灣人因此受害，「台灣居然因為網軍如此恐怖，大家都很害怕」。

蔡清祥直言，只要任何人涉及犯罪，檢警調都會依法偵辦、調查，看得是行為有沒有觸法，而不是看身份、來定義他，基本上，法務部尊重言論自由，但若運用網路做不實的訊息傳播、攻擊別人的話，一但觸法一定嚴辦，「不要以為躲在後面用匿名的方式，就查不出來」，只要逾越紅線就一定會被嚴辦。

葉毓蘭質疑，日前高嘉瑜上政論節目時，有「網軍」透過抖內（donate）在YouTube直播留言區公然恐嚇她，明明是很明確的犯罪事證，究竟什麼時候要偵辦？籲請檢調應該成立專案小組，化解人民心中的疑慮。

國民黨立委吳斯懷也說，應該成立「國會安全網」，保護高嘉瑜、葉毓蘭等曾經被指名威脅的委員，否則她們萬一出了事，國家就完了；蔡清祥回應，針對個案，檢警調都非常努力地進行蒐證，如果有假訊息應該立即澄清，不管是被告、被害人或證人安危，都是司法人員特別注意要保障他們安危的。

吳斯懷還說，為什麼《鏡週刊》可以每日一報？難道龐大的國安單位、檢警調比不上一本《鏡週刊》嗎？蔡清祥表示，第一時間高檢署已啟動偵查不公開調查小組，調查各種可能違反偵查不公開的事實，包括證物、對外發言等，「應該可以全力去了解」。