網軍亂台灣？　國安局：已成立「4大公投」、「九合一」專案任務

▲法務部長蔡清祥、警政署長陳家欽等人赴立院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞家暴案引發社會譁然，更牽扯出疑有網軍帶風向洗白林男的案外案，對此，立法院司法及法制委員會9日上午邀法務部、國安局等相關部會，就「網軍亂台及名嘴辦案的國安危機」進行專題報告。不過，各部會的書面報告均將「網軍」定位為境外敵對勢力網路駭侵，國安局報告更直指，已針對年底「四大公投」及明年「九合一」選舉已成立專案任務，防止選情被干擾。

國安局書面報告強調，國安局秉持「情報無顏色、行政中立」原則執行爭訊防治工作，以維護國內輿論場域純淨，並批評中共對台認知作戰，進行散布爭訊、拉攏滲透分化、大外宣、對台軍示威懾等工作。該報告直指，調查局針對年底「四大公投」及明年「九合一」選舉已成立專案任務，防制中共及境外勢力干擾我選情作為，維護我國民主機制。

法務部調查局書面報告指出，「網軍」是指境外敵對勢力或所屬的政治性組織，為對我國政府機敏機關及關鍵基礎設施進行網路駭侵，並羅列兩大網軍犯罪樣態，包括境外敵對勢力駭侵我關鍵基礎設施、散布假訊息對我遂行認知作戰等兩大樣態，如COVID-19疫情期間散布不實訊息、散布不實食品安全或選舉訊息均被列入細項。

內政部書面報告則表示，常見的網路樣態包括網路假訊息、網路色情、妨害電腦使用等，其中假訊息方面，選舉秩序、災害防救、軍事安全、傳染病流行疫情、食品安全、廣播電視、交通運輸安全、市場交易秩序、金融秩序、社會秩序等。

法務部書面報告則整理5大網路犯罪態樣和適用法條，包括《刑法》恐嚇罪、詐欺罪、妨害名譽罪、侮辱公署罪、妨害電腦使用罪等，並強調是否構成犯罪應由承辦的檢察官及審理的法官，視個案具體情節依法認定，檢察官對涉及刑事不法的案件，均將本於職權視個案事實及證據依法偵辦。