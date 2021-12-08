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新冠疫苗出新副作用！　醫生曝關鍵原因：別太擔心

▲▼截至8日，南韓已有83人接種疫苗後染疫。（圖／路透社）

▲有人在打完第三劑之後出現極度口渴的狀況。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

全球多國開始施打新冠肺炎疫苗加強針，許多民眾都選擇混和廠牌接種，因此出現許多症狀程度不一的副作用，美國醫生則指出，有人在打完第三劑之後出現極度口渴的狀況，這可能是發燒導致脫水，或過度焦慮導致的口乾舌燥；其他少數副作用還包含經期變化和新冠腳趾。

根據《太陽報》報導，美國華盛頓家庭醫生柏金斯（LaTasha Perkins）表示，人們接種疫苗後會出現注射部位疼痛、疲勞或是身體痠痛等副作用，「但有些人會出現口渴的狀況，而且並不罕見。」而另一名英國的醫生則認為這並非典型的副作用。

英國Patient Access全科醫生賈維斯（Sarah Jarvis）表示，口渴這種副作用在臨床實驗中尚未被證實，但可能有幾個發生原因。亞利桑那州鳳凰城的家庭醫生布揚（Natasha Bhuyan）指出，「如果有人對疫苗感到相當緊張，可能就會導致口渴，因為焦慮和口乾舌燥有關。」

另一個可能原因就是發燒導致，當一個人體溫上升時，就有可能出現脫水，因此在接種疫苗後變得口渴，沒有理由擔心。柏金斯說，「有些人除了手臂痠痛外沒有任何症狀，有些感到疲倦，有些人則是發燒了，但要記住這只是你的免疫系統在做出反應。」

接種疫苗其他較少見的副作用還有新冠腳趾、新冠手臂，部分患者會出現手臂紅腫、腳趾出現類似凍瘡病變的症狀，讓皮膚長出紅紫色的疹子。部分女性施打完疫苗也會有經期變化的副作用。在接種加強針方面，通常混和施打AZ和輝瑞疫苗的人，會比接種前兩劑感到更加不適。

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