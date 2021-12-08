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Omicron病毒顯微鏡下真實面貌曝光　表面呈皇冠狀刺突蛋白

▲香港大學公布的Omicron變種病毒顯微鏡下成像。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲香港大學公布的Omicron變種病毒顯微鏡下成像。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

香港大學今（8）日發布新冠變種病毒Omicron在顯微鏡下的真實面貌，分別為低倍電子顯微鏡所呈現的感染新型冠狀病毒Omicron變種毒株後的猴腎細胞（Vero E6）及高倍電子顯微鏡下受感染的Vero E6細胞。此外，港大在1日也率先成功從臨床標本中分離出Omicron病毒，成為亞洲首個揭開該病毒神秘面紗的團隊。

《澎湃新聞》報導，根據港大公布的照片顯示，圖左照片為低倍電子顯微鏡下感染新型冠狀病毒奧密克戎（Omicron）變異株後的猴腎細胞（Vero E6）。照片顯示細胞受損，腫脹囊泡，囊泡內含有黑色小病毒顆粒。顯示細胞受損，腫脹囊泡，囊泡內含有黑色小病毒顆粒。

圖右照片則為高倍電子顯微鏡下受感染的Vero E6細胞。照片顯示病毒顆粒表面呈現皇冠形的刺突蛋白（紅框處）。

此前，香港大學微生物學系團隊成功從臨床標本中分離出Omicron病毒，為亞洲首個揭開該毒株神秘面紗的團隊，有助於開發和生產滅活全病毒疫苗，阻截變種病毒疫情蔓延。

香港理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恆指出，Omicron的基因突變異常多，進化速度快，推斷是動物感染原始新冠病毒後，病毒在動物體內「洗牌」，變成Omicron再傳至人體。

輝瑞首席執行官Albert Bourla也在美東時間7日表示，Omicron變種病毒株似乎比之前的新冠毒株更加溫和，但它的傳播速度也更快，可能在未來導致更多的突變。

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