　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

100萬劑AZ過期！奈及利亞收COVAX疫苗來不及打　部分效期僅4周

▲▼ 奈及利亞,新冠,疫苗 。（圖／路透）

▲奈及利亞是非洲人口最多的國家，人口超過2億，但只有不到4%的成年人完整接種疫苗。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／編譯

路透多名消息人士指出，奈及利亞估計約有多達100萬劑AZ新冠疫苗已於上月過期報銷，並未使用。然而奈及利亞人口超過2億，且依據世界衛生組織數據，國內僅僅不到4%成年人完整接種疫苗，如今過期疫苗數量上看百萬劑，這不但是史上最大劑量疫苗損失事件之一，也顯示非洲國家疫苗接種的困難。

奈及利亞這批過期疫苗是由疫苗分配平台COVAX分配，全為AZ疫苗，從歐洲直送運抵該國。報導指，這是疫苗供應數量激增所引發的新問題，許多非洲國家沒有能力管理這些疫苗，已知其中部分疫苗保存期限極短，甚至有些疫苗送抵時，效期僅剩下4至6周。

▲▼ 奈及利亞,新冠,疫苗 。（圖／路透）

現階段過期疫苗總數的統計仍在持續調查中，官方尚未有確切數據，負責疫苗接種的機構預計會在未來這幾日，公布已經接收到的疫苗總數以及已施打的相關數據。目前世界衛生組織（WHO）已證實有疫苗過期的狀況，但拒絕說明具體數字。

奈及利亞此次疫苗報廢的數量似乎已是類似事件中規模最大的事件之一，甚至超越部分國家接受到的疫苗總數。然而奈及利亞並非唯一浪費疫苗的國家，英國官員1月預測約有10%的疫苗會被浪費，法國衛生部長則在4月透露，約有25%的AZ疫苗、20%的莫德納、7%的輝瑞疫苗被浪費。

專家分析，非洲高疫苗接種率對於全球疫情終結來說至關重要，但依據世衛數據，全非洲只有7.5%人口完整接種疫苗。其中阻礙疫苗施打的關鍵在於出現人員、設備、資金等短缺，加上奈及利亞電力供應不穩定，導致儲存疫苗的冰箱需要搭配使用昂貴的發電機，多達數百萬人生活在叛亂份子的控制區域，讓醫療人員無法前往當地施打疫苗。

►南非研究：Omicron「部份逃脫」輝瑞疫苗防護力　最新數據曝光
►Omicron病毒有隱藏版！難被PCR檢測查出　全球3大洲擴散中
►比爾蓋茲預言！親揭「疫情嚴重期」2022年結束　Omicron令人擔憂

《 宇宙人外信》 ：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►激殺3折！雅頓第五大道淡香精回頭率破表

ET快訊
快訊／台61線「3車追撞」！　車道封閉
北韓女兵「遭長官硬上」！　入伍6年女孩：逼無麻醉墮胎
60歲男入境月餘確診「孫子為小學生」　指揮中心：同班同學已匡
Omicron重症、死亡沒預期嚴重！羅一鈞：重點高風險國家有
正妹逛Outlet當眾「運動」！炸美尻酥胸　路人猛盯
強制接種再擴大！　「4大類別」要打滿2劑
快訊／今增5例境外移入　本土續+0
LIVE／即期莫德納打完了？　指揮中心最新說明
快訊／台中3歲女童「32F高墜落」！　2F防護網幸運接住
35歲月薪4萬「算及格嗎？」　網見超狂1條件：超過100分

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

帆布鞋、緊身牛仔褲都「過氣」　美國Z世代用1字形容不合潮流

愛子公主變漂亮了！日本網友驚艷「更有氣質」　原來做了「這件事」

北韓7成女兵「遭長官硬上」！入伍6年脫北女孩爆：還逼人無麻醉墮胎

100萬劑AZ過期！奈及利亞收COVAX疫苗來不及打　部分效期僅4周

他花3千元「買比特幣」　炒到爽買藍寶堅尼！真實身價保密到家

新冠疫苗出新副作用！　醫生曝關鍵原因：別太擔心

布林肯警告北京：動武改變台海現狀將是重大錯誤

人妻花940元買慈善彩券　幸運中1.3億元豪宅大獎！地段超精華

暴徒突然闖入家中！ 爸媽面前把6歲童塞入烤箱要「活活煮熟他」

北韓14歲少年偷看南韓電影！惹毛金正恩　秒被下放勞改營14年

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

嘴秋姨當警察面「闖紅燈過馬路」　被攔還嗆：國家養你們這些廢物！

爆氣屁孩怒踹騎樓機車囂張離去　搖擺走幾步再轉向狂打路邊機器

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

賀軍翔《全明星》百米得第三：有回春的感覺XD　王子邱勝翊逼近林敬倫紀錄...懊惱「沒調整好」

道歉13次沒用！恐怖老闆攔車怒捶　露營區一查竟是違法經營...網狂酸

帆布鞋、緊身牛仔褲都「過氣」　美國Z世代用1字形容不合潮流

愛子公主變漂亮了！日本網友驚艷「更有氣質」　原來做了「這件事」

北韓7成女兵「遭長官硬上」！入伍6年脫北女孩爆：還逼人無麻醉墮胎

100萬劑AZ過期！奈及利亞收COVAX疫苗來不及打　部分效期僅4周

他花3千元「買比特幣」　炒到爽買藍寶堅尼！真實身價保密到家

新冠疫苗出新副作用！　醫生曝關鍵原因：別太擔心

布林肯警告北京：動武改變台海現狀將是重大錯誤

人妻花940元買慈善彩券　幸運中1.3億元豪宅大獎！地段超精華

暴徒突然闖入家中！ 爸媽面前把6歲童塞入烤箱要「活活煮熟他」

北韓14歲少年偷看南韓電影！惹毛金正恩　秒被下放勞改營14年

Rosé身上這件「棒球外套」男女通殺！小賈斯汀夫妻兩個人搶著穿

竹縣破獲山老鼠一條龍　搜出300公斤珍貴木！8人落網4收押

侯友宜公投冷處理引黨內反彈　徐巧芯：我若是黨主席，2022就不提名他

大溪「落羽松秘境」紅了！湖畔倒影超唯美　再到南法鄉村用下午茶

帆布鞋、緊身牛仔褲都「過氣」　美國Z世代用1字形容不合潮流

永豐總經學家：明年金融股難有低點　投資部位要有！

快訊／台61線北上「3車追撞」！1人受困　快車道封閉　

桃園領航猿X樂天桃猿　棒籃一家行銷大三元

四肢研判遭「菜刀剁斷」！　永和無頭屍將採DNA比對身分

醫稱第三劑應打「全劑量莫德納」！莊人祥曝2考量：半劑量也有效

2愛貓追逐推倒3棟樂高全碎滿地　他尖叫「啊！」太真實...老婆笑瘋

國際熱門新聞

視訊裁員900人　CEO後悔道歉了

印度苦行僧「舉手45年」從未放下

900人視訊傻眼　CEO：你各位被解雇了

少婦包浴巾等外送　老公怒打死人

情侶沙灘「忘情衝刺」公開半裸野戰

神秘大腳怪現蹤？謎樣身影樹林解放畫面瘋傳

北韓7成女兵遭長官硬上！她脫北後爆：還被無麻醉墮胎

南韓疫情狂燒！單日新增首破「7000大關」

即／拜登與普丁進行關鍵視訊通話　溝通烏克蘭問題

慶生喝到嗨喊「裸體萬歲」海軍性侵女同袍

他花3千元買比特幣　爽買藍寶堅尼

Omicron憂慮緩和！美股勁揚492點　那斯達克漲逾3%

道瓊延續反彈上漲500點　投資者重新評估Omicron風險

印尼火山噴發死者增至34人　母女相擁罹難深埋

更多熱門

相關新聞

WHO認證疫苗！高端股價衝上漲停　基亞、云辰也亮燈

WHO認證疫苗！高端股價衝上漲停　基亞、云辰也亮燈

高端疫苗有了新名稱，叫做「世界衛生組織Covid-19疫苗研究（高端）」，毒理學專家招名威直言，「這不是被WHO認證，什麼才是？」利多消息使得高端疫苗（6547）及相關概念股今日亮燈漲停。

Omicron病毒顯微鏡下真實面貌曝光 表面呈皇冠狀刺突蛋白

Omicron病毒顯微鏡下真實面貌曝光 表面呈皇冠狀刺突蛋白

新冠疫苗出新副作用　醫生曝關鍵原因

新冠疫苗出新副作用　醫生曝關鍵原因

不打疫苗的人請注意

不打疫苗的人請注意

桂林確診者酒店趴趴走 陪酒「公主」全被匡列...年紀最小僅15歲　

桂林確診者酒店趴趴走 陪酒「公主」全被匡列...年紀最小僅15歲　

關鍵字：

奈及利亞疫苗AZ新冠肺炎COVID-19世界疫情

讀者迴響

熱門新聞

快訊／永和排水溝驚見「無頭、無四肢」人體軀幹！

鄧佳華真的要拍AV了！「片商正式簽約」女優超火辣

「趙薇的兒子」找到了！　拒和親生父母回家遭批

台灣首位「千萬訂閱YouTuber」誕生！他努力10年超感動

性別曝光！永和「無頭屍」確定遭分屍

視訊裁員900人　CEO後悔道歉了

俄國爸媽「後悔送女兒來台灣」　最擔心的事發生了

紅黃線違停不能檢舉！道交修法三讀通過

企業千金淪小三！　陪泡「已婚百億小開」全直擊

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

熬夜傷肝？醫揭「爆肝真正5原因」致死率高

水豚母女游泳逃家　為了「蹭飯」

台南現排隊買房人潮　30人熬通宵為了搶一屋

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

林秉樞當眾扯髮逼跪高嘉瑜　原因竟是他沒來

更多

最夯影音

更多
屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾
驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面