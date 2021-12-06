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快訊／逼供影片19秒「不回答就要被打」　高嘉瑜：不知道怎麼形容現在心情

▲▼1206高嘉瑜堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，委任律師李永裕今（6日）指出，高嘉瑜11月12日被脅迫錄下19秒逼供影片，躺在床上滿身是傷，只能回答「是」，若不回答就要被打，相關事證已提交給新北地檢署。針對種種紛爭，高嘉瑜下午在立法院受訪時表示，「我不知道怎麼形容現在心情」，後續就交由律師、司法處理。

李永裕上午召開記者會指出，這次送交給新北地檢署分成兩個部分，第一就是逼供的影片、第二就是脅迫書，媒體報導上面所寫的所謂自白書，但不能稱作自白書，因為是在脅迫之下寫下不實的內容，都是在11月12號，已經是被打後，奄奄一息的狀況下，錄下逼供影片和寫下脅迫書。

李永裕也說，另外也查到林秉樞散布親密影片和照片，被害人身份還在查證，相關事證已經有提供地檢署來進行進一步的處理。

李永裕說，逼供影片在高嘉瑜手機裡，脅迫書則是在林秉樞手機，另外媒體有報導7月也被迫錄下影片，這部分還在跟高嘉瑜了解，目前檢察官聲請羈押大概有7項罪名，所提到的這個內容是犯罪事實增加，但是罪名還沒有增加，另外關鍵白色豆腐頭的備份硬碟也是一個問題，要找到豆腐頭內的記憶卡才是關鍵。

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