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社會 社會焦點 保障人權

金大膽！車主保養愛車　陌生女說了這句話成功把車偷走

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗警察分局南苗派出所5日接獲男子報案，稱自己的愛車送去服務廠進行保養，正在和接待人員詢問價格時，愛車竟被1名頭戴鴨舌帽的女子，謊稱自己親人急要用車，就這樣將車輛開走，服務廠人員事後察覺有異，立即報警處理，警即刻動員周遭警力全力圍捕，2小時後順利將竊嫌圍捕到案。

▲這名頭戴白色鴨舌帽的女子，走進1間保養廠後，謊稱親人有急用，將1輛準備保養的休旅車直接開走。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲這名頭戴白色鴨舌帽的女子，走進1間保養廠謊稱親人有急用，就這樣將1輛準備保養的休旅車直接開走。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

據警方了解，這名車主將愛車送進廠內進行保養，接待人員將他引導到休息室等候檢修報價，車主方才坐下不久，就從監視錄影中發現有一頭戴白色鴨舌帽、身穿黑色羽絨衣的陌生女子，向車廠工作人員謊稱親人急著要用車，現在不保養了，旋即將車輛竊取開走。

▲ 。（圖／記者黃孟珍攝）

車主與保養廠人員發現後，立即報警處理，經警方鍥而不捨調閱路口監視器發現，女竊嫌往西湖鄉苗35縣道方向前進，並立即連繫通霄分局協助攔截圍捕，終於在西湖鄉與苗栗市交界處當場將駕駛失竊贓車之吳女以竊盜現行犯逮捕，訊後警方將吳嫌依刑法竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

▲▼苗栗警方立即連繫通霄分局協助攔截圍捕，在西湖鄉苗35縣道，順利將吳姓女竊嫌逮捕。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼苗栗警方立即連繫通霄分局協助攔截圍捕，在西湖鄉苗35縣道，順利將吳姓女竊嫌逮捕。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼苗栗警方立即連繫通霄分局協助攔截圍捕，在西湖鄉苗35縣道，順利將吳姓女竊嫌逮捕。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗警分局強調，現在正值年終，民眾愛車大量進服務廠保養之際，應更特別注意愛車動向，以防不法份子有機可乘。並呼籲防疫期間亦不容竊盜等治安事件影響鄉親居住安全，鄉親若發現可疑人、事、物，請立即向警方報案，你我共同淨化社會治安。

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