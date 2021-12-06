酒吧女店員遭刁難…21歲壽星持刀狂捅外送員！他肚破腸流慘死

記者陳雕文／新北報導

新北市一名男子6日清晨2點多，在永和區福和路的酒吧慶生，看到女店員被從事外送員的酒客刁難，男子護花出言制止後，雙方爆發衝突，男子在扭打過程中持水果刀狂捅外送員腹部，導致其臟器外露，重傷的外送員看著自己肚破腸流，等到救護車趕抵時已倒下，送醫後宣告不治，全案警方依法偵辦。



▲無業男子酒後持刀殺人，警方依法移送偵辦。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，21歲滕姓男子是壽星，案發當時在酒吧跟友人慶生續攤，後來看到另外2名擔任熊貓外送員的31歲酒客（曾姓、徐姓男子）罵女店員，「妳服務態度很差耶！」音量相當大，滕男上前想打圓場，「今天我生日，不能給個面子嗎？」、「人家也是在做生意」、「你不需要這麼凶」等語，結果激怒了2酒客，雙方產生口角。

▲▼滕男在衝突過程中拿水果刀捅進曾姓外送員（紅圈處）的腹部，導致其臟器外露，徐姓友人邊大喊，「快叫救護車！」邊拿手機撥打119。（圖／記者陳雕文翻攝）

後來雙方爆發激烈肢體衝突，扭打在一塊，過程中滕男拿出水果刀往曾男身上揮砍，造成其臟器外露，而上前勸架的周姓女店員，其手部及背後也被劃傷。

警方到場後已無衝突情事，趕緊協助曾男送醫，但最後仍因傷勢太重宣告不治！員警將滕男及徐男帶回派出所偵辦，訊後分別將滕男以殺人罪、徐男以傷害罪移送地檢署。

▼滕男殺人的凶刀。（圖／記者陳雕文翻攝）