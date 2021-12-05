高嘉瑜家暴扯出綠營網軍　國民黨也曾爆有「網路機器人大軍」

▲高嘉瑜出席轉大人公投節活動。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴事件，意外牽扯出綠營網軍、派系爭議。相對於綠營，國民黨在今年8月主席改選期間，也有爆出內部有「網路機器人大軍」一事，時為候選人的朱立倫曾在受訪時公開呼籲，選舉不要內鬥、內耗。

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴事件，意外牽扯出綠營網軍、派系爭議。事實上，在今年8月份，國民黨主席選舉期間，有媒體揭露，時為候選人的朱立倫，雖然積極串連地方派系山頭，但網路空戰，遭到安博盒子等負面聲量纏上，報導中指出，時任黨主席的江啟臣挾黨中央執政優勢，坐擁「網路機器人大軍」單月可發送上百萬條訊息。

對此，民進黨立委王定宇當時表示，國民黨一直指控民進黨有網軍，原來是「打人喊救人」，有網軍的根本是國民黨，而且是「網路機器人大軍」。

朱立倫在8月14日出席新北先嗇宮祈福大會時，有被媒體追問他遭到「網軍攻擊」一事，他當時表示，國民黨要有戰力，不是用戰力對付黨內同志，而是對民進黨，他希望主席選舉是正面的選舉，「不要造成任何內鬥、內耗」。

在國民黨主席選戰落幕後，也有媒體進一步報導指出，朱立倫在勝選回鍋主席後，必須交接江啟臣設置的「網路機器人大軍」，成為交接時的一大難題。不過，國民黨當時解釋，這是國民黨Line官方帳號，主動出擊散播正確資訊，對抗民進黨匿名的假消息。

國民黨當時說明，在江啟臣時代進行數位革新後，透過Line帳號升級主動出擊，任何黨員或支持者可將官方帳號邀請至 LINE 群組中，主動推播訊息到群組內，達到即時、有效溝通的功能，並以「官方認證」帳號推播正確訊息，正派光明對抗民進黨匿名假訊息、認知作戰。