雲林家扶歲末表揚　自強家庭「炒」出幸福

▲自強家庭陳玉婷媽媽帶著孩子一起參加活動，照顧需要早療的孩子無怨無悔，值得肯定作為典範。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣府嘉許雲林家扶為弱勢家庭帶來溫暖，虎尾鎮長丁學忠、雲林縣議會副議長蘇俊豪與黃凱議員更肯定服務家庭的堅毅剛忍，不向現實環境低頭，共同為17位自強家庭頒發獎牌，雲林家扶歲末活動近1000戶服務家庭，帶著滿滿物資還有「鑽石炒鍋」溫馨與幸福迎新年。

雲林家扶表揚17戶自強家庭，土庫陳玉婷、口湖傅嘉慧、口湖林梅、林內陳秋香、西螺廖淑惠、虎尾楊亞儒、斗六王佳莉、東勢黃祖蓮、虎尾黃鴻瑜、麥寮張麗美、斗南黃美玲、北港林采樺、四湖吳瑞芳、斗六林妙婷、古坑沈怡君、台西吳木妮、褒忠吳玉婷。

▲今年受限疫情取消園遊會，但社會愛心滿溢現場發放1000戶服務家庭有炒鍋、日常用品等讓雲林家扶服務家庭滿載而歸。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

其中陳玉婷女士遭遇丈夫逝世，獨自撫養兩個身障兒，每天載送孩子就學及上職能治療課程，也學習親自教導孩子，雖充滿壓力及苦澀，如同陳女士所言「以堅強積極面對，生命韌性與堅毅精神是我支柱，更感謝有家扶幫忙讓我迎向陽光」。

雲林家扶主委陳燦勳指出，歲末活動猶如回娘家，台西希望教室非洲鼓媽媽們打出鏗鏘有力節奏為典禮揭開序幕，鼓舞著雲服務家庭不畏環境艱難，尤其雖受限疫情今年取消園遊會，但社會愛心滿溢現場發放1000戶服務家庭有炒鍋、米、麵條、油、洗衣精、洗髮精、沐浴乳、洗碗精、醬油、牙膏及衛生紙等讓雲林家扶服務家庭滿載而歸。

雲林家扶廖志文主任感謝雲林縣政府與各鄉鎮讓歲末活動順利舉行，也感謝各界愛心企業及善心人士的暖流挹注，捐贈物資與經費，讓每戶家庭皆滿載而歸，讓歲末活動增添溫馨，雲林家扶服務家庭得以帶著大眾滿滿祝福，迎接新的一年。

▲歲末表揚自強家庭，陳燦勲主委親自肯定並頒發獎牌給予鼓勵。（圖／記者蔡佩旻翻攝）







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