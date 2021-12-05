斗六家樂福設疫苗快打站　鄉親捧場11點未到逾50人排隊

記者蔡佩旻／雲林報導

COVID-19病毒變異株Omicron持續於國際間流行，雲林縣政府為提高COVID-19社區集體免疫力，由雲林縣衞生局商請斗六永安診所今（5）日11時30分至15時30分在家樂福斗六店設置疫苗外展接種站 。雲林縣衛生局表示，為提供民眾更方便的疫苗接種服務，12月10日下週五將於北港家樂福設置疫苗外展接種站。

▲11點未到已有超過50位民眾排隊等候，不少路過購物的民眾看到快打站也馬上打電話邀約親友一同前來。（圖／記者蔡佩旻攝）

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家樂福中區公關經理高婉如表示，有感受到民眾相當踴躍，11點未到已有超過50位民眾排隊等候，有蠻多路過購物的民眾看到有這樣的快打站也馬上打電話邀約親友一同前來，民眾對於這樣的服務均相當肯定。高婉如說，斗六店目前是與衛生局與斗六衛生所做接洽，後續也會積極爭取，未來無論平日或假日能為民眾設立施打站。

▲家樂福中區公關經理高婉如（左）表示，目前斗六店是家樂福整個中區第一家配合設立莫德納疫苗接種快打站。（圖／記者蔡佩旻攝）

高婉如說明，目前斗六店是家樂福整個中區第一家配合設立莫德納疫苗接種快打站，很開心可以盡到社會責任與社會義務，促進全民接種率及全民健康。至於其他分店是否加入設立，高婉如指出，家樂福目前與各縣市政府已提出非常樂意提供空間設置施打站，如果接下來其他縣市政府有需求，均會積極配合接洽。

雲林縣衛生局表示，斗六家樂福施打時間11月5日(週日)11時30分至15時30分，接種者需帶健保卡，若是第2劑接種者請一併攜帶黃卡。

衛生局補充說明，疫苗外展站不必先預約，只要年滿18歲以上，尚未接種疫苗，第1劑要打莫德納者、第1劑打AZ，間隔滿8週，第2劑混打莫德納者及第1劑打莫德納，間隔滿4週打第2劑者，都可以前往施打。另外，第1類至第3類或因公出國者，已完整接種疫苗滿5個月，第3劑可接種莫德納疫苗的民眾。

▲雲林縣衞生局商請斗六永安診所今日11時30分至15時30分在家樂福斗六店設置疫苗外展接種站 。（圖／記者蔡佩旻攝）





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