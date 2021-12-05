六房媽明年輪值股為斗六市大北勢股　今舉行上樑典禮

▲大北勢紅壇於今日辦理上樑儀式，縣長張麗善、立委劉建國與中華民國六房媽會理事長徐萬成、111-112年爐主曾俊白等人一同出席共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

六房媽信仰是國內現存最大規模未以寺廟管理型態存在的媽祖信仰活動，明年輪值股為斗六市大北勢股，大北勢紅壇於今(5)日辦理上樑儀式，縣長張麗善、立委劉建國、文觀處長陳璧君、民政處副處長陳良駿與中華民國六房媽會理事長徐萬成、秘書長謝永昌、111-112年爐主曾俊白、總幹事石義雄一同出席共襄盛舉。

雲林「六房媽」過爐承襲數百年來的輪值祭祀制度，逐漸發展成為地方百姓共同的信仰，其封閉性宗教活動，特別是搭建紅壇及紅壇的起駕與安座等祭祀儀式，保留了臺灣許多傳統古禮，形成地方特有宗教信仰文化，也凝聚了雲林5股36個庄頭信眾向心力。

雲林縣長張麗善表示，明（111-112）年度輪值股為斗六市大北勢股，今日順利舉行上樑典禮，宗教信仰能淨化人心，讓社會更加安和樂利，雲林縣是宗教聖地，受到諸多眾神庇佑，信仰能讓民眾得到正面積極的能量，希望六房媽庇佑鄉親國泰民安、風調雨順，一切平安順利。

▲六房媽信仰是國內現存最大規模未以寺廟管理型態存在的媽祖信仰活動，明年輪值股為斗六市大北勢股，大北勢紅壇於今日辦理上樑儀式。（圖／記者蔡佩旻攝）

111-112年六房媽輪值股為大北勢股，位於斗六市西邊，每逢民國年份尾數1、6者輪值六房媽，該股共有2個里5個庄頭(大北勢、保長廍-中庄、下厝、頂庄、林仔頭)，輪值是「股心股腳制」。大北勢股擔任輪值股時必須宴請2股半，保長廍及林仔頭分別為1股及半股，並以此分配各庄頭輪值爐主次數，以20年為計算單位共計5次，大北勢輪值2次半，保長廍1次、林仔頭半次，由於爐主任期沒有半次，所以林仔頭可與大北勢協議，先借半次，下一個20年再還。因此每40年大北勢股輪值8次的機會中，大北勢有5次、保長廍2次，石厝林仔頭只有1次。大北勢股大北勢上次輪值係101年，時隔10年才又輪值。

「雲林六房媽過爐」於2013年登錄為雲林縣縣定「民俗與有關文物」無形文化資產，更於2017年通過文化部審議登錄為國家重要民俗。特色在於六房媽並無固定廟宇，是安奉在爐主所興築的「紅壇」，因此每年更換紅壇地點的儀式即為「過爐」，係臺灣有神無廟的祭祀活動中規模最大的，由過溪股、斗南股、土庫股、五間厝股、大北勢股共5股庄民於每年度輪流供奉，範圍涵蓋雲林縣虎尾鎮、斗南鎮、土庫鎮、大埤鄉、斗六市此5個鄉鎮市。

▲六房媽過爐活動特色在於六房媽並無固定廟宇，是安奉在爐主所興築的「紅壇」，因此每年更換紅壇地點的儀式即為「過爐」，係臺灣有神無廟的祭祀活動中規模最大的。（圖／記者蔡佩旻攝）



►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►斗六賽車失控釀6傷 雲林縣府開出最高15萬元罰單

►斗六賽車競速衝撞人群釀6傷 縣長赴醫院探視：活動即刻取消

►斗六賽車失控撞人群釀6傷 4女男2男送醫其中孕婦腹痛觀察

►斗六賽車起跑衝撞人群！6人傷勢曝光 「懷孕29周」孕婦急送醫

►快訊／斗六賽車場失控衝撞人群 6人受傷送醫包含1孕婦



►西螺福興宮購50套「光籟太陽卡」 作者所得贈小學棒球隊傳愛

