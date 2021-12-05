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廢棄浮球成藝術品　「海漂奇藝季創作展」超吸睛

▲海漂奇藝季創作展今天在海口故事屋舉行開幕茶會，邀請50位參與創作藝術家交流創作心得。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲藝術家各自發揮自己專長與創意在浮球創作，包括彩繪球、燈飾、風鈴、浮球公仔等，海廢變身家飾品、藝術品，希望能喚起民眾關心、保護海洋。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林沿海鄉鎮以漁業為主要經濟，常見有漁業相關廢棄物，其中常見浮球漂流海面影響生態環境，台西故事屋屋主丁仁桐今（5）日邀請藝術家利用浮球創作，並舉辦「海漂奇藝季創作展」，呼籲民眾關心海洋廢棄物議題，台西鄉公所同時舉辦「社區老少共學成果展」，會場安排各社區特色課程與美食讓民眾體驗。

▲海漂奇藝季創作展今天在海口故事屋舉行開幕茶會，邀請50位參與創作藝術家交流創作心得。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲海漂奇藝季創作展今天在海口故事屋舉行開幕茶會，邀請50位參與創作藝術家交流創作心得。（圖／記者蔡佩旻攝）

海漂奇藝季創作展今天在海口故事屋舉行開幕茶會，邀請50位參與創作藝術家交流創作心得，台西鄉公所同時舉行社區營造成果展，展現老少共學發展成果，也邀請藝術家與遊客品嚐海口味的「醃文蛤」讓許多遊客讚不絕口，稱讚是最佳海口味。

台西故事屋屋主丁仁桐指出，漁業浮球是漁網必要裝備，每年有數以萬計浮球被棄置，隨風浪漂至海岸，是常見的海洋廢棄物，影響海洋與海岸生態。丁仁桐表示，創作展共有50名藝術家加入，各自發揮自己專長與創意在浮球創作，包括彩繪球、燈飾、風鈴、浮球公仔等，海廢變身家飾品、藝術品，希望能喚起民眾關心、保護海洋。

▲海漂奇藝季創作展今天在海口故事屋舉行開幕茶會，邀請50位參與創作藝術家交流創作心得。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲藝術家各自發揮自己專長與創意在浮球創作，包括彩繪球、燈飾、風鈴、浮球公仔等，海廢變身家飾品、藝術品，希望能喚起民眾關心、保護海洋。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

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