西螺福興宮購50套「光籟太陽卡」　作者所得贈小學棒球隊傳愛

▲蠟筆畫家蘇慧棉老師，秉持媽祖信仰溫暖光照守護的精神，於疫情期間將多年學習繪畫與心靈藝術結合，創作繪製出引導身心靈走向正面系列牌卡「光籟太陽卡」，今日舉辦發表會。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

西螺福興宮太平媽信徒蠟筆畫家蘇慧棉老師，秉持媽祖信仰溫暖光照守護的精神，於疫情期間將多年學習繪畫與心靈藝術結合，創作繪製出引導身心靈走向正面系列牌卡「光籟太陽卡」。今(4)日舉辦發表會，福興宮董事長楊文鐘認購50套，其所得作者蘇慧棉老師再轉捐助「西螺文昌國小棒球隊」。

財團法人西螺福興宮常務董事楊文祥夫人蘇慧棉女士將多年學習繪畫與心靈藝術結合，創作繪製出引導身心靈走向正面系列牌卡，創作過程感受大環境的起伏動蕩以及集體意識的不安全感，深深感受這個世界需要更多光明溫暖與愛的力量。 「光籟太陽卡」可以成為那道接引光的工具跟橋樑，協助受眾者穿越黑暗的迷霧，迎回內在本自具足的內在力量。

▲當心中有關卡，將這套牌卡祈請光照，當心中需要指引時抽一張牌卡，相信自己的直覺與感受，透過牌卡傳遞出溫暖氣息安定心靈。（圖／記者蔡佩旻攝）

福興宮董事長楊文鐘認購50套，其所得作者蘇慧棉老師將轉捐助「西螺文昌國小棒球隊」添購設備，可以陽光揮棒、揚名國際；蘇慧棉老師也將善舉送到福興宮，她捐贈50套給福興宮，其所得將贊助西螺福興宮修護工程。希望光籟太陽卡不僅能溫暖照亮支持他人，也能夠喚醒我們心中的那一顆小太陽，發光閃亮、照亮自己也照亮他人。

▲《光籟太陽卡》作者蘇慧棉表示，跟太陽的連結緣起於一個深刻的夢，感受太平媽指引，由於長期從事蠟筆畫作，接著，一張張接收宇宙太陽訊息的牌卡誕生。（圖／記者李政遠攝）



作者蘇慧棉老師表示，創作約兩年時間，正是疫情進入國內後這兩年，因為曾經創作過療癒性的創作牌卡，但我認為現在人更需要「光與溫暖」支持的力量，所以我們認為宇宙之火的愛是最無私的，不會因為人學歷比較高就照耀你多一點、不會因為你比較貧窮就不光照你」只要我們願意敞開心，就能感受到太陽的光。

▲福興宮董事長楊文鐘認購50套，其所得作者蘇慧棉老師再轉捐助「西螺文昌國小棒球隊」，透過光籟太陽卡發光閃亮、照亮自己也照亮他人。（圖／記者蔡佩旻攝）

我覺得那個溫暖就是最直接，然後也是從最源頭獲得溫暖，當我們心中溫暖的時候我覺得你再去看外面的世界，那種感受就完全不一樣，那個溫暖可以光照自己、光照他人。蘇慧棉說，最簡單的方式將這套牌卡祈請光照，當心中需要指引時抽一張牌卡，相信自己的直覺與感受，透過牌卡傳遞出溫暖氣息安定心靈。

▲「光籟太陽卡」作者蘇慧棉老師高人氣，立法委員高嘉瑜雖未到場，夠過訊息及送來花禮祝賀。（圖／記者蔡佩旻攝）





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