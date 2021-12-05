斗六賽車失控釀6傷　雲林縣府開出最高15萬元罰單

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市原訂昨（4）日起2天舉辦賽車系列活動，但昨日下午於斗六市嘉新路的「直線加速」賽時發生意外，表演車輛失控往人群，造成觀眾推擠6人受傷送醫，其中其中包括1名懷孕29周孕婦遭推擠受傷，仍在醫院觀察治療。雲林縣長張麗善今表示，依《公路法》對斗六市公所、雲林縣觀光協會祭出最高15萬元重罰。

▲張麗善今日出席六房媽上樑典禮時受訪表示，經研議後以違《公路法》，將重罰斗六市公所和雲林縣觀光協會15萬元。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善昨晚趕往醫院探視傷者，除嚴厲譴責主辦方未顧及安全和防護措施外，也表示賽車協會有保險，將負起責任賠償傷者醫療費用和損失。張麗善今(5)上午出席六房媽上樑典禮時受訪表示，經研議後以違《公路法》，將重罰斗六市公所和雲林縣觀光協會15萬元。

▲昨日下午於斗六市嘉新路的「直線加速」賽時發生意外，表演車輛失控往人群，造成觀眾推擠6人受傷送醫，現場一片狼籍。（圖／民眾提供）

張麗善指出，針對主辦單位斗六市公所、協辦單位雲林縣觀光協會，整個活動路權申請已經違反《公路法》第77-1及77-2條，沒有按照計畫書做好相關交通安全維護，不幸造成民眾傷害，縣府決定以該法最高15萬元罰則予以重罰，「一定要守護鄉親生命安全。希望主辦、協辦單位未來若要舉辦活動，必須嚴謹把安全做好，雲林縣政府對此事決不寬貸，嚴正開罰！」

據了解，肇事駕駛邱姓賽車手年約43歲，非雲林縣人於賽車活動經歷不淺。

▲賽車系列活動於嘉新路的「直線加速」發生意外，表演車輛失控往人群，民眾一陣竄逃推擠。（圖／民眾提供）

針對邱姓賽車手及主辦單位，斗六警方表示，昨日案發後第一時間即聯繫主辦單位斗六市公所、賽車協會、邱姓賽車手及傷者前往製作筆錄及說明，經查，該活動為合法申請封閉式表演場地，不構成公共危險，故如有民眾提起過失傷害告訴即函送地檢署。

▲雲林縣長張麗善昨日前往探視傷患，有2位民眾閉鎖性骨折，需開刀治療。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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