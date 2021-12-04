快訊／斗六賽車場失控衝撞人群　6人受傷送醫包含1孕婦

▲賽車活動中，賽車加速失控衝向人群，造人6人受傷送醫。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市公所和雲林觀光協會將於今（4）日舉辦盛大賽車甩尾及競速表演，場面盛況吸引上千民眾前往觀賞，傍晚16時許於嘉新路進行賽車場地卻驚傳意外，一輛白色賽車起跑失控，瞬間揚起白煙後甩位衝向人群，事發突然觀賽人群閃避不及，造成多人受傷送醫，詳細發生原因仍待進一步釐清。

「2021斗六0-400加速賽車暨時尚電音選手之夜」，今日下午在斗六市嘉新路盛大登場，靠近環球科技大學附近的賽車現場的道路將進行封街，現場SHOW GIRL雲集，也將在鎮南路至長安路口，展開燒胎、拉轉、彈射及甩尾等精彩車技表演。

▲嘉新路進行賽車卻驚傳意外，一輛白色賽車起跑失控，瞬間揚起白煙後甩位衝向人群。（圖／民眾提供）

今日下午約16時20分，嘉新路封街賽車表演卻驚傳意外，一輛白色汽車起跑後不明原因失控，瞬間竄出大量白煙，車身隨即失控甩尾，360度以後車廂甩向圍觀人群，造成多人受傷送醫，雲林縣消防局派出3個分隊，6人受傷其中一名為孕婦，孕婦腳部有擦撞傷，腹部有些許不適全部送醫治療中，其他傷者傷勢尚待進一步檢傷確認中。

至於賽車失控是原因是機械因素或人為操控失當，將由警方進一步調查釐清中。

▲意外造成六人受傷送醫，傷勢目前尚在檢傷確認中。（圖／民眾提供）

▲右邊白色賓士車起跑即冒白煙失控，眾人還來不及反應便甩尾衝向人群。（圖／民眾提供）







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