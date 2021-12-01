機車排氣定期檢驗展延期限至年底　東縣環保局提醒車主及早定檢

▲機車排氣定期檢驗展延期限至12月31日。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

行政院環境保護署於日前宣布今年延長機車排氣定期檢驗及複驗期限至12月31日，需依期限完成相關檢驗為出廠滿5年以上，且行車執照原發照月份為4月至10月份的機車，以及110年4月15日至11月30日期間經定期檢驗不合格的機車，展延期限已進入倒數，台東縣環保局提醒尚未完成檢驗的車主，應及早到就近的機車排氣檢驗站完成檢驗，以免荷包縮水。



環保局表示，設籍台東縣的機車有10萬多輛需完成年度機車定期排氣檢驗，目前仍有2萬4千多輛未完成，另有近百輛機車經定期檢驗為不符合排放標準尚待複驗，為考量居住在未設置機車排氣檢驗站的民眾也有機車排氣檢驗的需求，環保局貼心提供社區及部落等團體預約申請，以機車排氣定檢服務車輛前往預約地區檢驗服務，避免民眾舟車勞頓至其他鄉鎮檢驗。



環保局再次呼籲，依據空氣污染防制法規定，凡於監理站登記領牌且出廠滿5年的機車，每年於行車執照原發照月份前後1個月內應完成機車排氣定期檢驗，若未於期限內實施檢驗，將處所有人500元罰鍰，超過6個月經通知後仍未實施機車排氣檢驗，將再處所有人3000元罰鍰，再通知仍然未完成機車定檢者，最重將會註銷機車牌照。