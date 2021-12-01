大武分局破獲電纜線失竊案　台電贈獎金6萬元

▲台電致贈6萬元給大武分局。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

今年6月12日，在台東市太麻里森川181-2號山區附近電纜線遭竊賊剪斷，因鄰近居民發現停電，通報台電公司搶修，經台電台東區處人員發現電纜線遭竊，立即報警處理後，案經大武分局循線偵辦將2名涉嫌偷剪電纜線竊賊移送檢調單位，經台東地方檢察署偵查後起訴，台電台東區營業處處長簡翠玉於1日前往台東縣政府警察局大武分局表達感謝之意，並致贈獎勵金6萬元。

簡處長表示偷取電纜線變賣金額雖然有限，但電纜線失竊後造成停電，不僅影響民眾生活，也使台電搶修人員疲於奔命，被竊後電線頭裸露或垂下還會造成公眾危險。因此台電與警方近年來積極動員防制與偵辦電纜失竊案，展現查緝決心。

台電指出，為有效遏止偷竊電纜線情事再發，除已與警察單位建立合作平台外，亦呼籲民眾勇於檢舉不法，形成「警察-民眾-台電」3方連線合作網，共同打擊不法犯罪行為。台電電纜表面有標示「TPC」字樣，凸顯台電線材獨特性，民眾、廠商和回收業者如發現有該等字樣，便可判斷是否為宵小竊取之不當贓物。如果民眾有發現周遭可疑陌生人或不明車輛，從事偷竊電纜線、剝掉或焚燒電纜線塑膠外皮及囤積來路不明電纜線等情形時，可以撥打報案電話110或台電24小時服務專線1911檢舉提供線索，如經檢舉破獲後，台電將發給獎勵金。