全國坡地金育獎台東2連霸　獎金160萬

▲全國坡地金育獎台東2連霸。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣府農業處積極協助山坡地水土保持問題，提出多項便民措施，達成「坡地金育獎」縣市組2連霸、獲頒獎金新台幣160萬元，並由副縣長王志輝親自帶領農業處同仁北上領獎，縣長饒慶鈴也特別感謝這群為台東山野默默付出的水保英雄。

行政院農委會依據「山坡地保育利用條例」及「山坡地保育利用管理獎勵辦法」，每年考核各地方政府執行山坡地查報取締及管理成效，頒發「坡地金育獎」。台東縣長饒慶鈴表示，以往在台東山坡地管理工作績效考核上，不要說得名、拿獎金，往往只有被列入檢討的名單中。不過，在縣府農業處及技術服務團努力下，108年終於擠進第6名的評比，為歷年來成績最好，去年更針對陳疴已久的問題尋求解套、期待創造民眾與政府雙贏，一舉拿下全國第1名，今年更完成連霸。

饒慶鈴進一步說明，台東有高達92%的山坡地面積，1年下來，簡易水保185件，平均處理速度12天，全國最快，施工監督抽查221件，全國第2，衛星變異點查復820件，平均10天，同時與各鄉鎮市公所合作簡化程序，免擬具水保計畫668件，水保技術服務團定時定點下鄉巡迴駐點鄉鎮市公所等，同時授權蘭嶼、綠島2個離島公所直接審核民眾的簡易水保申請，守護坡地並提供多項便民服務，都讓民眾體會到縣府的改變。