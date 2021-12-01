「廢車回收」按一下就完成！　12／31前申請有機會拿5000元獎勵金

▲環保署指出，12月底前完成申請，有機會獲「5倍金」。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

為節省民眾廢車回收、報廢、止稅及獎勵金申請時間，環保署與交通部、財政部合作推動「廢車回收一站通」服務，只要在家一鍵就可完成辦理「車體回收」、「車籍報廢」、「繳納汽燃費」、「繳納牌照稅」及「獎勵金申請」等5大服務。環保署今（1日）表示，12月底前完成申請，有機會獲「5倍金」，汽車由回收獎勵金由1000元增加至5000元，機車從300元變成1500元。

環保署副署長蔡鴻德指出，每年約有高達100萬汽機車報廢，由於車輛報廢程序複雜，造成車主申請報廢意願低的問題，在國發會經費協助下，串連財政部、交通部建立跨部會平台，並在車體回收業者的配合下，整合報廢程序，免除民眾四處奔波的麻煩，提高回收意願。

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環保署說明，使用「廢車回收一站通」網站服務有3大好處：

1、車主完成「車體回收」及「車籍報廢」後，系統自動發送簡訊及email通知完成回收，提醒車主可至網站進行繳納汽燃費及牌照稅，並提供繳費網址，即可完成繳費（稅）作業。

2、「獎勵金申請」於申請廢車回收服務時，即可同時填妥車主匯款帳戶資料，在完成車體回收與車籍報廢的同時，系統自動審查通過後，獎勵金自動匯入車主帳戶。

3、民眾於車體回收時，可將車牌一併交給回收商，再由回收商定期繳回監理站，車主無須再以臨櫃或郵寄方式繳回監理站。

▲「廢車回收一站通」111年1月1日正式啟用。（圖／環保署提供）



「廢車回收一站通」今起展開為期1個月系統試營運，並於明年1月1日正式上線，環保署提到，依過去廢車回收、報廢數量，預估每年可受惠人數約為100萬人；另申辦車籍報廢及繳納汽燃費、牌照稅程序，可分別減少民眾往返監理、稅捐機關申辦與等待時間，各約4小時，總共節省約1天時間。

另外，廢車回收獎勵金的部分，環保署提醒，民眾可提前約5天即線上申請，等完成車體回收及車籍報廢後，就進入審核撥款程序，一站通後預估可提早6天領到獎勵金。

環保署更是宣布，只要在今年12月1日至12月31日止（系統試營運期間），使用「廢車回收一站通」完成車體回收、車籍報廢及回收獎勵金申請者，將抽出報廢汽車、機車車主各10名，總計20名幸運車主，提供回收獎勵5倍金，即汽車回收獎勵金由1000元增加為5000元，機車回收獎勵金由300元增加為1500元，抽獎時間與抽獎結果將於環保署資源回收網及Facebook粉絲專頁另行公告。