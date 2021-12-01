EMU3000型台東-池上試營運　劉櫂豪幫鄉親爭取免費體驗

▲城際列車將開放民眾體驗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台鐵局新購600輛EMU3000型城際列車從今年7月第1組抵台後，隨即進行試車驗車程序，並規劃12月底優先投入東線營運，台鐵局預計於11月底完成驗車後，立委劉櫂豪特爭取12月8日於台東先行試營運，開放民眾體驗新車的服務品質，並將體驗意見納入台鐵營運規劃的參考，請有意願體驗新車的民眾，即日起洽劉櫂豪台東服務處報名。

劉櫂豪強調，安全是最首要的考量，新車抵台後，積極關切台鐵局試車驗車相關程序，並前往台鐵樹林調度場視察新車的試車進度，現階段台鐵局已依照規劃期程，預計11月底完成驗車程序。劉櫂豪特向王國材部長爭取試營運規劃，讓台東鄉親能搶先體驗，盼望新車能有效增加運能，提升服務品質。



12月8日試營運車程如下：08:50台東站發車、09:23抵達池上站。返程台東當日池上往台東車種皆可搭乘，但以搭乘4518車次09:57返回台東站優先有座位，其餘以實際空位為主。

劉櫂豪邀請台東民眾一起來搶先體驗新型城際列車，有興趣試乘的民眾，請即日起至12月6日早上10點前，加入劉櫂豪官LINE，寫下「我要參加」，及姓名、手機號碼與保險資料（出生年月日、身分證字號），為尊敬長輩，特於參加民眾中選出5名最年長者並有1名陪同者體驗乘坐商務艙，12月6月下午通知報名成功者取票。劉櫂豪官LINE ID：@ahao，任何問題歡迎洽詢劉櫂豪立委服務處089-310979，名額有限，額滿為止。