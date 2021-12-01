嚇阻中國野心　美國與多國盟友亞洲海域軍演10天

▲美國航母「卡爾文森號」在菲律賓海與盟國進行代號ANNUALEX軍演。（圖／翻攝推特）

文／中央社美國航空母艦卡爾文森號30日綜合外電報導

美國與日本及其他盟友在亞洲海域為期10天的聯合軍演今天落幕。在此地區因台灣而起的緊張情勢升高之際，美國希望藉此加強嚇阻中國擴張領土的野心。

路透社報導，在菲律賓海（Philippine Sea）舉行的代號ANNUALEX軍演，共動用了35艘軍艦及數十架軍用機，由美國航艦「卡爾文森號」（USS Carl Vinson, CVN 70）率領美日兩國部隊進行，加拿大、澳洲的軍艦也參加，德國則是首次參與。一艘中國海軍艦艇在遠方監視卡爾文森號的動態。

美國第7艦隊指揮官、海軍中將湯瑪斯（Karl Thomas）在卡爾文森號簡報表示：「我們試圖嚇阻若干國家的侵略行動，他們展現了我們也許從未見過的壯大軍力。」

他說，代號ANNUALEX的軍演就是要「告訴那些國家，今天不宜輕舉妄動」。

湯瑪斯由ANNUALEX軍演指揮官、日本自衛艦隊司令官湯淺秀樹陪同。日本是美國海外駐軍的主要根據地，也是美國在亞太地區的主要盟友。

中國對台灣的壓力益增，引起美日兩國的關注。日本擔憂一旦中國掌控台灣，北京將把持多條日本仰賴的關鍵航道，而中國坐大也將使得美軍在亞太的軍事基地遭受威脅。

美國、日本與其他國家包括英國、法國、德國與荷蘭這一年來舉行多項軍演，而這項為期10天的演習可說為年度的一系列演訓畫下句點。

英國今年曾調派造價高達41億5000萬美元（約新台幣1149億元）的新型航艦「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）巡航亞太地區，並在今年9月率兩艘驅逐艦、兩艘巡防艦及一艘潛艦到訪日本。

中國聲稱擁有南海90%的主權，伊麗莎白女王號就是取道這個爭議海域抵達日本。同樣是在今年9月，英國海軍「里契蒙號」（HMS Richmond）巡防艦穿越分隔中國與台灣的台灣海峽，引發北京方面的嚴詞抨擊。

日本公布的最新年度防衛白皮書把中國視為主要的國家安全威脅，並說由於中國在台灣周遭的軍事活動日益頻繁，日本對於台灣懷有「危機感」。