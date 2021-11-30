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中國承諾提供10億劑疫苗給非洲！　印度政府也宣布跟進

▲▼南非民眾施打新冠疫苗。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平29日承諾，將在向非洲國家提供10億劑疫苗。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

中國國家主席習近平29日承諾，將在向非洲國家提供10億劑疫苗，其中6億劑為無償援助。印度30日也宣布，將向非洲提供更多疫苗和援助，更強調，該國到目前為止已透過COVAX計畫，向41個非洲國家提供2500多萬劑國產疫苗。

根據《路透社》報導，印度外交部30日在聲明中指出，截至目前已透過COVAX計畫，向41個非洲國家提供2500多萬劑國產疫苗，「印度政府隨時準備支持非洲受影響的國家處理Omicron病毒，包含提供印度製造的疫苗，可透過COVAX或雙邊管道提供。」

聲明中提到，印度已完成所有透過COVAX訂單，向馬拉威、衣索比亞、尚比亞、莫三比克、幾內亞、賴索托等國供應AZ疫苗；另外也向波札那提供自行研發的Covaxin疫苗，但未提到目前準備向非洲提供多少劑。

《聯合早報》報導指出，習近平29日晚間在中非合作論壇第八屆部長級會議中表示，中國將再向非洲國家提供10億劑疫苗，其中6億劑為無償援助，剩餘4億劑以中方企業與非洲國家聯合生產等方式提供。

據統計，目前中國已經向非洲出售了1.36億劑疫苗，認捐了1900萬劑。習近平還承諾，將替非洲國家援助實施10個醫療衛生計畫，向非洲派出1500名醫療隊員和公共衛生專家。

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