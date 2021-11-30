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台灣民意／四公投案「3:1」逆轉　游盈隆驚：民進黨反攻成效顯著

▲▼台灣民意基金會舉行十月全國性民調發表會「中天撤照、台海風雲與美國總統大選」游盈隆 蘇煥智。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣民意基金會董事長游盈隆。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

1218公投腳步近逼，台灣民意基金會30日公布「四大公投、政黨競爭與台灣民主」最新民調，結果顯示，包括反萊豬、珍愛藻礁、公投綁大選同意票都比不同意票比例高，僅重啟核四一案不同意票比同意票多2.4個百分點。不過，台灣民意基金會董事長游盈隆分析，雖然目前僅重啟核四一案被民進黨政府逆轉，其他3案仍出現重大變化，顯示民進黨「絕地大反攻」發動史無前例的高強度、高密度、全國性四大公投宣講，短期成效顯著。

根據民調結果，對於反萊豬公投，55.9%傾向投同意票，36.5%傾向投不同意票，同意票將比不同意票多19.4個百分點，反萊豬公投將獲壓倒性勝利；珍愛藻礁公投方面，42.3%傾向投同意票，36.7%傾向投不同意票，同意票將比不同意票多5.6個百分點，發起藻礁公投的團體將贏得勝利。

另對公投綁大選選民投票傾向，47.5%傾向投同意票，41.6%傾向投不同意票，同意票將比不同意票多5.9個百分點，推動「公投綁大選」的一方將贏得勝利；對於重啟核四，43.5%投同意票，45.9%投不同意票，不同意票將比同意票多2.4個百分點，反對「重啟核四」一方將贏得勝利。

不過，游盈隆分析，根據台灣民意基金會過去所做過4次調查，可發現傾向投同意票者從今年4月到10月，一路節節上升到68.1%，但現在卻大幅滑落12.2個百分點，且傾向投不同意票者也從3成或以下，一舉攀升到3成7新高點，可見過去近1個月，反萊豬公投選民的態度傾向確實出現了相當激烈的震盪和轉變。

游盈隆直指，倘若明天投票，四大公投的結果將是「3比1」，民進黨政府仍將承受「彗星撞地球」的毀滅性危機，不過，過去1個月公投戰場出現重大變化，反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁、重啟核四同意比例銳減，雖然目前只有重啟核四被逆轉，但前3項仍被縮減領先差距，「民進黨政府確實有理由可以宣稱已完成階段性目標，這是一個『台灣版的諾曼第登陸大作戰』，但距離『四個不同意』總目標的實現還很遙遠。」

民調也顯示，有高達7成8選民表示可能會去投票，而一定會去投票者高達5成左右，顯示年底四大公投投票率可能高於2018十項公投的投票率；另對於民進黨「四個不同意」訴求，5成9民眾表示不贊成，只有2成8的人贊成；對於國民黨「四個同意」訴求，有5成6不贊成，只有3成1贊成，顯示絕大多數台灣選民並不期待四項公投全數通過後或全數不通過。

本次調查訪問期間是2021年11月22至23日兩天；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣;有效樣本1078人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

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