公投戰車到花蓮！羅智強搭棚夜宿開講　痛批民進黨是公投叛徒

▲▼台北市議員在花蓮市區金三角宣講4大公投案，熱情民眾冒雨前來聆聽。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮 29日晚間雨下不停，卻澆不熄熱情的民眾擠滿市區金三角，一早就有民眾在問「羅智強幾點到？」、「我們想陪他夜宿」等等，羅智強一到現場鄉親們大聲歡呼許多人搶著和他合照！鄭照新，立委鄭天財，縣議員謝國榮、林宗昆、簡志隆，許多市民代表和里長都到現場強力支持「四個同意 台灣更美麗」。





台北市議員羅智強指出：「陳吉仲說：吃萊豬就像吃保健食品---」，請問有哪種保健食品吃了之後會易怒暴躁、抽搐？這種保健食品誰敢吃？蔡政府施政無能只會倒行逆施、逼著大家吃萊豬，恐嚇我們說若不進不然會破壞和美國的情誼，請問：「陳水扁、馬英九沒開放進口萊豬，我們和美國的關係有不好嗎?沒有。馬政府甚至還讓國人出國可以美簽免費」所以事實證明，蔡政府就是無能，所以、我們一定要在1218出門投票，四個都同意告訴無能的蔡政府，台灣人不是笨蛋沒這麼好騙。





羅智強接著說，投下反萊豬公投，可以讓我們和子女、孫子甚至孫子的孫子都不用吃萊豬，你們說好不好?大家齊聲說「好！」響起如雷的掌聲；他也說，民進黨是公投叛徒、完全推翻蔡同榮力挺的公投，我們需用全民的力量讓民進黨知道什麼是民主。

▲羅智強痛批民進黨是公投叛徒。

前高雄市新聞局長鄭照新說：「公投是智力測驗，政府想要白賊、人民不是白七，四個同意不吃萊劑！」大家接著高喊四個同意。



羅智強接著到國民黨花蓮縣黨部花蓮市公搭帳棚夜宿，30日早上6:30舉行升旗，歡迎民眾一起參加！