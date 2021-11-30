國民黨團停審明年度總預算案　民進黨立委齊轟：薪水小偷！

▲民進黨立院黨團幹事長劉世芳。（圖／翻攝自民進黨團直播）

記者呂晏慈／台北報導

立法院本會期審議明年度中央政府總預算案，然而國民黨立院黨團因不滿政院宣傳公投違反行政中立，29日宣布停審中央政府明年度總預算。對此，民進黨立院黨團30日批評，國民黨立委沒履行憲法義務，也忘記人民託付；民進黨英系立委陳明文、羅致政也透過臉書呼籲，譴責「薪水小偷」行徑，呼籲國民黨立委回到國會殿堂審查預算，這才是民主政治正常運作的方式，不是無理抵制、無端杯葛。

民進黨團幹事長劉世芳今天上午在黨團記者會批評，交通委員會、教育委員會突然停審，大家都感到錯愕，中央政府總預算歲出兩兆多，國民黨召委負責審查的約占一半，有很多新增預算，希望國民黨立委不要翹班，否則薪水小偷名號會灌在自己身上。

黨團書記長蔡適應補充，總預算無法審查，影響到軍公教加薪無法在明年1月1日實施，要拖到2月以後，育兒津貼計畫、產檢補助計畫是大家殷殷期待，也因為預算停審延宕，民眾關心卻都領不到，國民黨立委蔣萬安認為育兒津貼不重要嗎？還有農委會花東地區有機農業發展計畫、班班有冷氣、衛福部新興傳染病防治計畫等都受影響，也證實國民黨就是來亂的。

此外，英系立委羅致政、陳明文、劉櫂豪、蘇治芬、莊瑞雄、立法委員、江永昌、蔡易餘、家己人立法委員、王美惠、吳玉琴、醫師立委邱泰源、管碧玲等人也透過臉書發表聲明，呼籲國民黨回來審查預算，不要無端杯葛。

王美惠批評，審核預算及議決法律，是立法委員最重要的職權，也是監督政府最重要的工具，行政部門也須待立法院審議通過後，才能執行相關預算，國民黨成天喊要「監督政府」、「展現民意」，實際上卻不斷杯葛、阻擋議事進行。現在更是直接宣布罷審預算，此舉就像是公開宣布翹班。

羅致政表示，國民黨黨團片面宣布全面拒審明年度中央政府總預算案，此舉不僅背棄立法委員審查預算的責任，更嚴重影響政府重大政策的推動，「國民黨片面宣布拒審總預算，讓我們想起過去再怎麼野蠻的國民黨，我們嚴厲譴責這種薪水小偷的行徑！」