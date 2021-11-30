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16項計畫受停審預算影響　民進黨團：請藍營立委盡快履行憲法義務

▲▼民進黨立院黨團幹事長劉世芳。（圖／翻攝自民進黨團直播）

▲民進黨立院黨團幹事長劉世芳。（圖／翻攝自民進黨團直播）

記者杜冠霖／台北報導

距離4大公投投票不到20天，立法院國民黨團以行政院違反行政中立為由，即刻停審查明年度的中央政府總預算。對此，民進黨立院黨團列出16項受停審預算影響的計畫，並表示，迄今仍有超過一半以上的預算規模尚未完成委員會階段的審查，「呼籲國民黨團委員勿翹班，盡快履行立法委員的憲法義務。」

民進黨團指出，審查法律案、預算案乃是國會議員重要的工作，政府預算更攸關政府機關運作及各項政策之推動，也與民眾的生活息息相關。這次的111年度中央政府總預算案內容包括生活圈道路交通建設計畫、受僱勞工育嬰留職停薪加給補助、「班班有冷氣」、長照補助及明年1月起的「軍公教調薪計畫」。

民進黨團表示，停審總預算，將會使許多重要的新興計畫延宕，無法順利實施。明天就要進入12月份，但迄今仍有超過一半以上的預算規模尚未完成委員會階段的審查。我們呼籲國民黨團委員，盡快恢復各委員會的總預算案審查，履行立法委員的憲法義務。

立法院本會期為「預算會期」，111年度中央政府總預算案自行政院於8月底函請立法院審議，各委員會正進行審查中，國民黨黨團拋出「全面停審」中央政府總預算的訊息後，在交通委員會與教育文化委員會擔任召委的國民黨委員，便當場停止已排定的預算審查。此外，本週將審查勞動部預算的衛環委員會，也變更議程停審預算。

民進黨團指出，111年度中央政府總預算的歲出總額共計2兆2620億餘元，尚待審查的還有1兆1775億餘元，多已完成，反觀國民黨所負責之部分，卻多未完成。年度總預算案未能及時完成委員會階段審查，勢將延宕提報院會之時程；總預算案無法順利二、三讀，也將使政府施政受到侷限，國家經濟發展及國計民生受到相當大的影響。

因預算停審，受到波及的新興計畫預算如下：

調整軍公教人員薪資待遇
受雇勞工育嬰留職停薪津貼加給補助
辦理產檢假薪資補助
花東地區有機農業發展計畫
規劃籌獲康定級艦戰鬥系統性能提升...等
47案軍事投資計畫
教育實習獎助金
新興人口成長區公立高級中等以下學校校舍含新(增)建工程計畫
促進中小企業發展與持續轉型計畫
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