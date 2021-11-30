　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨婦女部慰問高嘉瑜　「提供協助支持採法律行動」

▲▼高嘉瑜,林秉樞 。（左圖翻攝高嘉瑜IG／右圖翻攝關鍵評論網）

▲高嘉瑜與林秉樞。（左圖翻攝高嘉瑜IG／右圖翻攝關鍵評論網）

記者陶本和／台北報導

針對民進黨立委高嘉瑜遭受約會暴力一事，民進黨30日表示，第一時間已請婦女部主任許嘉恬表達慰問，若有需要，將提供協助，除了譴責性別暴力，也支持高嘉瑜採取法律行動，阻絕暴力。

根據媒體報導，高嘉瑜日前跟男友林秉樞在板橋某飯店投宿，因為林秉樞發現高嘉瑜跟前男友分手後仍傳訊息聯繫，醋勁大發下拳腳相向，甚至鎖喉、拖行。

消息一出，許多議員、立委跨黨派聲援，高雄市議員黃捷表示，看到高嘉瑜遇到恐怖情人，真的很心疼，也對這種爛人感到憤怒！親密關係暴力罪不可赦！立委邱顯智也指出，雖然自己跟高嘉瑜不同黨派，許多政策立場上也常意見相左，但是面對暴力，所有的人都是受害者，都應該挺身而出，對暴力行為說不。

對此，高嘉瑜今天上午也發表聲明指出，要感謝各位好友及媒體朋友的關心，對不起，讓大家擔心了。相關的資料還在彙整中，之後會再統一向外界公開說明，「嘉瑜也會勇敢面對，希望不要再有下一個受害者，再次感謝大家的關心。」

同時，民進黨也表示，第一時間已請婦女部主任許嘉恬表達慰問，若有需要，將提供協助，除了譴責性別暴力，也支持高嘉瑜採取法律行動，阻絕暴力。

►激推！「中台灣3日小旅行」才6900元

ET快訊
快訊／鄭雨盛確診！4天前參加青龍獎　宋仲基等大咖都在
快訊／本土續+0　今增5例境外移入！來自荷蘭、澳洲
LIVE／陳時中曝Omicron侵台時間點　指揮中心最新說明
快訊／拆水泥廠突倒塌　司機遭活埋死亡
國光女神一彎腰「掉出超巨兇器」！　網驚：看到光明燈了
最新研究！　BNT效力最強族群曝光
嫌iPhone「1按鍵」沒用到！3千果粉怒打臉：最實用功能
一次刷卡10萬！他只想繳最低額度　內行曝恐怖下場：千萬不要

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市不買第三劑疫苗？柯文哲：28億預算先不編　保留科目經費1000元

今李應元告別式　管碧玲4張照悼「我留住的面容永遠就是這種印記」

高嘉瑜遭男友家暴　侯友宜譴責暴力：警方進一步了解

蔡英文出席李應元告別式親頒褒揚令　骨灰樹葬長存法鼓山

法國半年內創2歷史紀錄　蔡英文：國會兩院都通過友台決議

雙城論壇未邀議員挨轟　北市府：因防疫縮小規模、限制人數

快訊／議員爆柯文哲「不買第三劑疫苗了」　黃珊珊：中央認為疫苗已足夠

快訊／民進黨婦女部慰問高嘉瑜　「提供協助支持採法律行動」

歐洲首次！法議會壓倒性通過挺台決議案　駐法代表：內心激動無法言喻

高嘉瑜遭男友毆打！柯文哲：被暴力對待不是妳的錯　一定要勇敢站出來

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

車子壞了？師傅一掀引擎蓋嚇壞　驚見360公分蟒蛇！專家徒手狂拉

疑殺貓遭轟爆！劇組貼貓現況影片 遭臨演打臉：貓被電擊...當天埋了

男大生徒手抓「近200公分」大蛇 安撫後才捕呼籲：別妖魔化牠們

女騎士疑違規右轉撞「輕軌列車」　列車頭刮傷毀損...高捷將求償！

北市不買第三劑疫苗？柯文哲：28億預算先不編　保留科目經費1000元

今李應元告別式　管碧玲4張照悼「我留住的面容永遠就是這種印記」

高嘉瑜遭男友家暴　侯友宜譴責暴力：警方進一步了解

蔡英文出席李應元告別式親頒褒揚令　骨灰樹葬長存法鼓山

法國半年內創2歷史紀錄　蔡英文：國會兩院都通過友台決議

雙城論壇未邀議員挨轟　北市府：因防疫縮小規模、限制人數

快訊／議員爆柯文哲「不買第三劑疫苗了」　黃珊珊：中央認為疫苗已足夠

快訊／民進黨婦女部慰問高嘉瑜　「提供協助支持採法律行動」

歐洲首次！法議會壓倒性通過挺台決議案　駐法代表：內心激動無法言喻

高嘉瑜遭男友毆打！柯文哲：被暴力對待不是妳的錯　一定要勇敢站出來

不習慣穿新衣服！柴犬竟出現「倒立走路」詭異走姿

惡魔護士把止痛藥「加水稀釋」　7女病患取卵手術中痛到放聲尖叫

青少年打BNT爆心肌炎累積23案！還有2人住院　最常見症狀曝光

快訊／鄭雨盛確診新冠肺炎！4天前參加青龍獎　宋仲基等大咖都在

《黑澀會》陶嫚曼顧二寶失控…沉默5天發聲！「表面故作堅強終究崩塌」

北市不買第三劑疫苗？柯文哲：28億預算先不編　保留科目經費1000元

詠業2日吸34萬筆申購！凍資334億元　中籤率僅0.24％

快訊／3例突破性感染來自捷克、澳大利亞！　打「2劑科興、BNT」

告五人「MV男主角」譜男男戀　他羞認：心跳最快的一次

高雄東南水泥「怪手司機活埋亡」　勞工局令停工最重開罰30萬

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

政治熱門新聞

高嘉瑜被男友痛毆、控制行動　瘀傷照片曝光

高嘉瑜「施暴男友」回應了！　自私反問：什麼時候報

高嘉瑜被男友開房竟重毆　變調原因曝光

高嘉瑜「被打到不成人形」　身藏往死裡打的重傷

高嘉瑜恐怖男友遭爆「板橋林家富少」　黑歷史起底

高嘉瑜傳多部「私密影片」被掌握　被家暴卻不敢分手

快訊／高嘉瑜遭男友施暴首發聲 「希望不要有下一個受害者」

獨／林家族譜曝！林秉樞不是「板橋林家後代」

高嘉瑜「恐怖男友」照片曝光　黑歷史起底

甜蜜開房竟反遭毆　高嘉瑜回應了

高嘉瑜愛情長跑20年沒結果　「學弟前男友」現況超展開

高嘉瑜傳遭鎖喉拖行　挨打1週後才露面影片曝

高嘉瑜遭男友狂毆　神隱6天才PO照驚見瘀青

高嘉瑜鬼祟變裝直擊！　傳前男友亂爆她私事

更多熱門

相關新聞

高嘉瑜上節目選台大美女…擇偶條件「不喜歡會打人的」

高嘉瑜上節目選台大美女…擇偶條件「不喜歡會打人的」

「港湖女神」立委高嘉瑜驚爆遭到男友林秉樞家暴囚禁毆打，引發社會譁然。她親民作風深獲選民支持，學生時代曾上節目，被問起擇偶條件，回答「不喜歡會打人的」，孰料過了20多年，竟然遭遇恐怖情人暴力相向。

羅智強搭棚夜宿花蓮開講　批民進黨公投叛徒

羅智強搭棚夜宿花蓮開講　批民進黨公投叛徒

高嘉瑜遭男友毆打！柯：被暴力對待不是妳的錯

高嘉瑜遭男友毆打！柯：被暴力對待不是妳的錯

快訊／「男友」列親密伴侶　高嘉瑜可申請保護令

快訊／「男友」列親密伴侶　高嘉瑜可申請保護令

高嘉瑜遭施暴！衛福部揭3種暴力比例增加

高嘉瑜遭施暴！衛福部揭3種暴力比例增加

關鍵字：

民進黨高嘉瑜

讀者迴響

熱門新聞

高嘉瑜被男友痛毆、控制行動　瘀傷照片曝光

高嘉瑜「施暴男友」回應了！　自私反問：什麼時候報

第三劑最快1/1開打！專家教你怎麼選：除了這廠牌都可以

獨／小鮮肉「性慾太強」連白靈都怕

快備份！　iPhone出現「4徵兆」恐即將死機

米砂徵高顏值AV男優　點名要「炎亞綸等級」釣出本尊

各年齡層「黃金睡眠時間」都不同

高嘉瑜被男友開房竟重毆　變調原因曝光

家暴黑歷史誰最出名？　鄉民全記得「他」

高嘉瑜「被打到不成人形」　身藏往死裡打的重傷

高嘉瑜恐怖男友遭爆「板橋林家富少」　黑歷史起底

工安新人督導　工人酸：你最沒用

好市多正義KO哥在哪？486先生要送3萬6大禮

六輕包商4工人手軟　鷹架恐怖墜落

高嘉瑜傳多部「私密影片」被掌握　被家暴卻不敢分手

更多

最夯影音

更多
萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去
男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面