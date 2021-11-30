快訊／民進黨婦女部慰問高嘉瑜　「提供協助支持採法律行動」

▲高嘉瑜與林秉樞。（左圖翻攝高嘉瑜IG／右圖翻攝關鍵評論網）



記者陶本和／台北報導

針對民進黨立委高嘉瑜遭受約會暴力一事，民進黨30日表示，第一時間已請婦女部主任許嘉恬表達慰問，若有需要，將提供協助，除了譴責性別暴力，也支持高嘉瑜採取法律行動，阻絕暴力。

根據媒體報導，高嘉瑜日前跟男友林秉樞在板橋某飯店投宿，因為林秉樞發現高嘉瑜跟前男友分手後仍傳訊息聯繫，醋勁大發下拳腳相向，甚至鎖喉、拖行。

消息一出，許多議員、立委跨黨派聲援，高雄市議員黃捷表示，看到高嘉瑜遇到恐怖情人，真的很心疼，也對這種爛人感到憤怒！親密關係暴力罪不可赦！立委邱顯智也指出，雖然自己跟高嘉瑜不同黨派，許多政策立場上也常意見相左，但是面對暴力，所有的人都是受害者，都應該挺身而出，對暴力行為說不。

對此，高嘉瑜今天上午也發表聲明指出，要感謝各位好友及媒體朋友的關心，對不起，讓大家擔心了。相關的資料還在彙整中，之後會再統一向外界公開說明，「嘉瑜也會勇敢面對，希望不要再有下一個受害者，再次感謝大家的關心。」

同時，民進黨也表示，第一時間已請婦女部主任許嘉恬表達慰問，若有需要，將提供協助，除了譴責性別暴力，也支持高嘉瑜採取法律行動，阻絕暴力。