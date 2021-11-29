獎金要飛了！鄧佳華「1舉動」害慘朋友　網酸爆：準備停權囉

記者曾筠淇／綜合報導

網紅鄧佳華轉換跑道，改行要當Uber Eats外送員，因為沒有駕照的關係，他只能騎YouBike工作。昨（28日）晚他才在臉書貼出照片，說自己不到3小時就接了62張單，怎料今天好友的帳號就出現問題。消息曝光後，網友立刻揪出關鍵原因，直呼鄧佳華此舉害慘朋友。

▲鄧佳華借朋友帳號跑外送。（圖／翻攝自Facebook／鄧佳華）

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「這就是我現在的實力，我現在的格局！」鄧佳華昨晚在臉書上貼出Uber Eats外送的接單截圖，表示自己在不到3小時內，就跑了62單，「Uber Eats達人就是我！」

事實上，鄧佳華雖然背著Uber Eats的外送包，並騎YouBike送單，但他先前曾透露，他還在等公司通知領裝備，目前還沒有專有的帳號，現在都是用朋友的帳號跑外送。

▲鄧佳華朋友帳號疑似出問題。（圖／翻攝自Facebook／鄧佳華）

鄧佳華稍早就在臉書上發文表示，「我用朋友的帳號跑單」，結果對方的帳號居然出問題，這是怎麼一回事？從他貼出的截圖可見，好友下午4點以後的每單結束後，「系統會強制離線，跳出身分驗證畫面」，每單都這樣，沒有例外，「不知道是不是跟你有關？你說你有跑單，有貼出獎金62單畫面」。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「自己沒本事自己開個帳號自己做，也別害到朋友，人家還要賺錢啊」、「被我遇到一定檢舉」、「自己違規，還公開發問耶」、「你借朋友的帳號跑單，你只會害人家而已」、「身分驗證是正常的吧」、「別害朋友，你這樣害朋友沒有工作」、「被檢舉了，準備停權囉！朋友真衰」。

之前曾有網友討論到，如果使用他人帳號跑外送，系統除了會不時要求人臉辨識，而且還可能被店家或顧客檢舉非本人。除了鄧佳華，此前也有發生過疑似共用帳號的情況，根據《TVBS新聞網》報導，外送平台曾表示，如發生盜取或共用帳號之情事，查證屬實就會停權處理，而平常其實也有安全小組，會巡查帳號有無異常使用。

▼鄧佳華曬出跑單截圖。（圖／翻攝自Facebook／鄧佳華）