R8超跑害命現場再傳車禍！女騎士詭撞畫面曝　她倒地濺血送醫

記者張君豪／新北報導

新北市汐止區康寧街往汐萬路一段方向29日下午13時30左右發生一起機車擦撞自小客車車禍，機車騎士陳女（21歲）當時在該路段往汐止方向行駛，卻與停等紅燈的自小客車發生擦撞，女騎士當場倒地、造成頭部撞擊地面，全身多處擦傷，新北市消防局出動救護車迅速將女騎士送往汐止國泰醫院治療，所幸女騎士意識清楚，並無生命危險。但巧合的是車禍發生地點就在前天千萬超跑R8死亡車禍地點附近。

▲R8超跑死亡車禍現場旁再度發生騎士送醫車禍、讓當地居民嘖嘖稱奇。（圖／記者張君豪翻攝）

▲R8超跑死亡車禍現場旁再度發生騎士送醫車禍、讓當地居民嘖嘖稱奇。（圖／記者張君豪翻攝）

據警方調查，這起擦撞致傷車禍疑因機車女騎士未注意前方車況造成，所幸車禍傷勢並不嚴重，汐止警方調查雙方酒測值均為0，目前依交通事故程序蒐證辦理，但讓汐止當地民眾嘖嘖稱奇的是，27日傍晚發生的奧迪R8超跑死亡車禍，就發生在這起車禍對向車道，兩起事故相距離僅10多公尺，讓這起意外擦撞車禍更增添神秘色彩。

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