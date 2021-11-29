顏家招待所違建500平方公尺！中市府發話了：14天內自行拆除

▲都發局確認有500平方公尺的違建。（圖／民眾提供，下同）

記者白珈陽／台中報導

台中市立委第二選區補選愈來愈激烈，其中補選參選人顏寬恒遭爆料，於楓樹段817號的公共設施保留地上，興建豪華招待所，有違建疑慮。對此，中市府表示，依法排拆。稍早都發局也前往勘查，發現共有3處違建、合計約500平方公尺，發函要求其14日內自行拆除。

民進黨立委林楚茵日前在臉書公開空照圖並表示，雖然允許臨時建築面積不超過200平方公尺的自用住宅，但根據空照圖估計，這間由顏家蓋的招待所佔了2218平方公尺的約三分之一面積、約700平方公尺，遠超過台中市的臨時建築使用標準。另外，林還表示，該地在都市計畫中一直是「兒童遊樂場用地」，只是未被市府徵收而成為保留地，這塊地在顏家蓋招待所前是農地，蓋了招待所之後，顯然距離兒童遊樂場更遙遠了。顏寬恒日前也回應，一切依照法令規定，若有違規部分需要拆除就會拆除。

針對此事，中市府表示，針對外界關心的南屯區楓樹段違建議題，法律有規定，只要有違章建築經查報的話，當事人必須在一定時間內自行拆除或復原，若沒有自行拆除或復原，台中市政府就會排拆，針對此案將同樣依法辦理。至於媒體詢問預計多久內須自行拆除，中市府表示，現行法規都有規定。

對此，都發局表示，此案於今(29)日通知違建人配合實地勘查，合法建築物兩側有增建，另臨近大同九街有加蓋一間小建物，違建共3處，違建總面積約500平方公尺，市府將於今日開立違章建築認定通知書，並發函限期違建人14日內自行拆除，若屆期未自行拆除，市府將依違章建築排拆優先順序原則辦理。

▲林楚茵公布顏家招待所的空照圖。（圖／林楚茵臉書）