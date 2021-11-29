「天敵」來了！專治荔枝椿象　彰化首創無人機噴灑「皂素」　

▲荔枝椿象。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣列居全國第5大荔枝、龍眼產區，多年來受到荔枝椿象破壞，產量大受影響，年初彰化縣政府投入26萬隻平腹小蜂來抑制椿象成長，如今再結合產官學，透過科技技術針對廢耕果園及荔枝椿象熱區進行空中噴灑無毒、無農藥殘留的「皂素」，防治率百分百，受到果農的一致好評。

彰化縣荔枝種植面積約1,000公頃，龍眼種植面積671公頃，是國內第6大龍眼產區，在每年2、3月，荔枝、龍眼剛發新芽時，荔枝椿象若蟲會在荔枝、龍眼樹梢，吸食嫩葉、枝條汁液，造成荔枝不開花、不結果，過去都是使用收購卵片，或是使用動力的噴霧機噴灑，仍有荔枝椿象的存在。

今年縣府與中興大學、彰化師範大學、泰霖生物科技及航見科技等公司共同合作應用無人機防治荔枝椿象，整合產官學界力量，透過科技技術針對廢耕果園及荔枝椿象熱區進行空中噴灑，縣長王惠美於今(29)日上午前往社頭鄉關心防治情形。

泰霖公司董事長張國庸說，皂素(泰椿象)是農委會核准免登記植物保護資材，由「彰化師範大學生物學系林宗岐博士」開發，「埔鹽合作農場」、「泰霖生物科技有限公司」產學合作共同生產，主要成分是皂素（脂肪酸鉀鹽）、甲殼素、矽藻土等成份，皂素與甲殼素能溶解、侵蝕椿象的外殼（幾丁質），造成蟲體死亡，矽藻土可創造椿象不喜歡的環境，讓椿象不築巢、不產卵。

張國庸指出，「泰椿象」調製比例是500倍，倍數高，大面積使用經濟；加上不會傷害蜜蜂等生態益蟲，噴灑時沒有刺鼻的農藥臭味，也不會影響土壤或水源，對人體更無害，所以「泰椿象」適合噴灑在公共區域，也能運用在有機農業上，免登記植保字號00401，農民還可以申請補助 , 配合政府十年農藥減半政策，每公頃補助上限5,000元。

中興大學植物教學醫院院長莊益源副教授表示，無人機的方便處就是在空中施藥的速度及範圍可以在短時間完成，藉由無人機的操作方式可以減少以前從下面往上噴，農藥可能落在人體上，利用從上面噴的方式，在這個時節先施作，等到荔枝椿象明年越冬醒過來時，會往新梢的地方去，所以接觸到藥劑的機率就比較高，藉此方式避免椿象的危害。