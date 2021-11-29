　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「天敵」來了！專治荔枝椿象　彰化首創無人機噴灑「皂素」　

▲縣府結合產官學應用無人機噴灑皂素防治荔枝椿象。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲荔枝椿象。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣列居全國第5大荔枝、龍眼產區，多年來受到荔枝椿象破壞，產量大受影響，年初彰化縣政府投入26萬隻平腹小蜂來抑制椿象成長，如今再結合產官學，透過科技技術針對廢耕果園及荔枝椿象熱區進行空中噴灑無毒、無農藥殘留的「皂素」，防治率百分百，受到果農的一致好評。

▲縣府結合產官學應用無人機噴灑皂素防治荔枝椿象。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

彰化縣荔枝種植面積約1,000公頃，龍眼種植面積671公頃，是國內第6大龍眼產區，在每年2、3月，荔枝、龍眼剛發新芽時，荔枝椿象若蟲會在荔枝、龍眼樹梢，吸食嫩葉、枝條汁液，造成荔枝不開花、不結果，過去都是使用收購卵片，或是使用動力的噴霧機噴灑，仍有荔枝椿象的存在。

今年縣府與中興大學、彰化師範大學、泰霖生物科技及航見科技等公司共同合作應用無人機防治荔枝椿象，整合產官學界力量，透過科技技術針對廢耕果園及荔枝椿象熱區進行空中噴灑，縣長王惠美於今(29)日上午前往社頭鄉關心防治情形。

▲縣府結合產官學應用無人機噴灑皂素防治荔枝椿象。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

泰霖公司董事長張國庸說，皂素(泰椿象)是農委會核准免登記植物保護資材，由「彰化師範大學生物學系林宗岐博士」開發，「埔鹽合作農場」、「泰霖生物科技有限公司」產學合作共同生產，主要成分是皂素（脂肪酸鉀鹽）、甲殼素、矽藻土等成份，皂素與甲殼素能溶解、侵蝕椿象的外殼（幾丁質），造成蟲體死亡，矽藻土可創造椿象不喜歡的環境，讓椿象不築巢、不產卵。

張國庸指出，「泰椿象」調製比例是500倍，倍數高，大面積使用經濟；加上不會傷害蜜蜂等生態益蟲，噴灑時沒有刺鼻的農藥臭味，也不會影響土壤或水源，對人體更無害，所以「泰椿象」適合噴灑在公共區域，也能運用在有機農業上，免登記植保字號00401，農民還可以申請補助 , 配合政府十年農藥減半政策，每公頃補助上限5,000元。

▲縣府結合產官學應用無人機噴灑皂素防治荔枝椿象。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

中興大學植物教學醫院院長莊益源副教授表示，無人機的方便處就是在空中施藥的速度及範圍可以在短時間完成，藉由無人機的操作方式可以減少以前從下面往上噴，農藥可能落在人體上，利用從上面噴的方式，在這個時節先施作，等到荔枝椿象明年越冬醒過來時，會往新梢的地方去，所以接觸到藥劑的機率就比較高，藉此方式避免椿象的危害。

▲縣府結合產官學應用無人機噴灑皂素防治荔枝椿象。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

ET快訊
同路段才奪1命！　20歲騎士追撞直插車斗慘死
Omicron剋星來了！莫德納研發新疫苗　供應時間曝
快訊／WHO：Omicron在全球蔓延可能性極高　各國確診數
7人吃「海龜肉」毒發亡！　包含1家3童
英國返台訂不了檢疫所！陳時中「一句話」反問　網：好嗆！
跟進日本「鎖國」防堵Omicron？　陳時中回應
「賣家幫」無預警倒閉　他借800萬投資哭了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義縣咖啡莊園品牌學院　62人通過結業

保康長照中心十周年慶　嘉義市高齡友善最佳見證

疫情民眾負面情緒增　太平媽信徒創作「光籟太陽卡」指引正向思考

人肉行動導航！高雄阿北電動車「顧路」　警推2公里送回家

桃園勞教大樓啟用進駐就服處+3大工會　提升就業維護勞工權益

嘉義縣特色咖啡農園　阿里山鄉梅山鄉獲獎潛力股產區

嘉基「神經修復重建中心」　提供神經修復重建服務

台東縣府職訓成果回饋　邀青銀共居馬蘭榮家長輩共餐分享喜悅

東基中醫科走進社區　獲頒推動社區及居家醫療貢獻卓著獎　

台東鹿野警溫馨接送情　婆媳孫相擁而泣

超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！

白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

刺青男酒駕被逮女友抓狂護航　自稱明仁會成員現身阻擋採訪

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

無照酒駕「鐵架沒綁好」轉彎噴出　騎士載運妻閃不及！輾過慘自摔

騎士高速撞上轉彎汽車超驚險！　神技術翻一圈越引擎蓋完美落地

鄧佳華深夜直播爆哭...頭撞牆 飆淚喊「宜軒」：我該忘記妳了

鄧佳華真的騎YouBike跑外送　 曝「接110單獎金」：有粉絲合照

嘉義縣咖啡莊園品牌學院　62人通過結業

保康長照中心十周年慶　嘉義市高齡友善最佳見證

疫情民眾負面情緒增　太平媽信徒創作「光籟太陽卡」指引正向思考

人肉行動導航！高雄阿北電動車「顧路」　警推2公里送回家

桃園勞教大樓啟用進駐就服處+3大工會　提升就業維護勞工權益

嘉義縣特色咖啡農園　阿里山鄉梅山鄉獲獎潛力股產區

嘉基「神經修復重建中心」　提供神經修復重建服務

台東縣府職訓成果回饋　邀青銀共居馬蘭榮家長輩共餐分享喜悅

東基中醫科走進社區　獲頒推動社區及居家醫療貢獻卓著獎　

台東鹿野警溫馨接送情　婆媳孫相擁而泣

北部買房「竹北、青埔怎選」？內行秒推這區：生活品質差太多

別再騙自己！12星座想跟你「分手」4大徵兆

新村站著吃烤肉12／1搶先開幕　7品牌陸續進駐台中PARK2草悟廣場

新台幣收盤升值 2.9分　收在27.807元

26歲男「開車隨機性侵」　撞死夫妻檔「抱走人妻屍體洩慾」

開監視器見「短腿柯基貓」站桌上眺望　媽嚇噴飯：怎麼上去的

季霆剛／尼加拉瓜四面楚歌　成台灣外交變數？

R8超跑害命現場再傳車禍！女騎士詭撞畫面曝　她倒地濺血送醫

正妹鳥奴「嗚呼～」打招呼　和尚鸚鵡爆氣「整隻撲臉上」

人權會宣布辦整月活動　陳菊：讓台灣人權不斷向前

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

地方熱門新聞

紙張沿路散落路面安南警急追！

台中南屯國小羽球寫隊史最佳成績

吉安鄉老榕樹盤根傷建築　設香案稟報要搬家

防荔枝椿象　彰化首創無人機噴「皂素」

台南市消防局穿金戴銀

攻略台北5大最強冬季活動　一路玩到元宵燈節

北得拉曼山遊客爆量　部落醞釀12/6封山封路

南投縣國際身心障礙者日　邀千人遊九族文化村

桃園電動機車補助再加碼　五倍券再放大

防疫小黃貪方便載4人去採檢　結果2人確診

嘉義區監理所舉發3件計程車不按跳表收費

黃偉哲籲四不同意公投動起來

西螺太平媽籃球發展協會成立　資深教練獲終生成就獎

新北金山3校舞躍北海岸　觸動舞蹈靈魂

更多熱門

相關新聞

「民主戰車」進彰化　民眾黨青年軍副主任亮相　

「民主戰車」進彰化　民眾黨青年軍副主任亮相　

12月18日將進行4大公投投票，台灣民眾黨「護藻礁、護食安、護台灣」的「民主戰車」環台宣導昨(26)日開抵彰化縣，彰化縣26鄉鎮副主任也跟著亮相，在主委張雪如親自帶領下，這群為台灣打拼奮鬥有為的青年黨員，將保護台灣這塊土地的理念，傳達給彰化鄉親，親切又積極認真的態度，令民眾印象深刻。

他報警「友人欲輕生」！警20分鐘內火速救回

他報警「友人欲輕生」！警20分鐘內火速救回

狂掃蕩黑幫球棒隊　彰警帶回18幫派分子

狂掃蕩黑幫球棒隊　彰警帶回18幫派分子

小五男童遭霸凌2年稱「偶發事件」　校方聲明曝光

小五男童遭霸凌2年稱「偶發事件」　校方聲明曝光

彰化百人圍羽毛工廠抗議　居民怒嗆：整天聞屍臭味

彰化百人圍羽毛工廠抗議　居民怒嗆：整天聞屍臭味

關鍵字：

皂素彰化彰師大平腹小蜂荔枝椿象王惠美無人機

讀者迴響

熱門新聞

女大生坐R8亡！他「強忍害怕」拖人：她好輕、身邊全是血

兇猛Omicron初估可「1傳50」！重症醫勸：這100天內待在家追劇

獨／甜美女大生慘死R8　閨蜜發文痛罵駕駛

江宏傑淚崩求救「有點撐不下去」　認低潮封閉大哭

台商6字問候超心酸　近20萬人被除籍

好市多正義KO哥在哪？486先生要送3萬6大禮

成人第3劑要打了　青少年恢復接種第2劑

天龍人輸了？最富村莊在「中部」最窮身家也破億

女大生坐R8枉死「幫忙的會有事？」　119車隊長解答

Omicron初期症狀曝　極輕微且不會失去嗅覺！

中信銀薪轉戶驚傳集體遭盜刷！　銀行：已退刷換卡

石二鍋「新制度曝光」　網嗨：要吃爆

日本閃電鎖國！Omicron來襲　商務、留學入境全喊卡

張蘭直播突爆「汪小菲遭陳建州掐脖」壓地上打！

6歲小周周音樂考試　老師神舉例

更多

最夯影音

更多
超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！

超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！
白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

刺青男酒駕被逮女友抓狂護航　自稱明仁會成員現身阻擋採訪

刺青男酒駕被逮女友抓狂護航　自稱明仁會成員現身阻擋採訪

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面