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一久病厭世一失智　2翁獨自離家失蹤...南投警平安尋獲

▲埔里、仁愛分局合力協助離家輕生老人平安返家。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲埔里、仁愛分局合力協助離家輕生老人平安返家。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

6旬王姓男子疑因久病厭世，日前獨自開車離家，家屬緊急向埔里分局報警求助，警方發現王男向仁愛鄉霧社方向行駛，轉報仁愛分局協助攔車，順利找到王男；76歲雲林張姓老翁則因失智，同樣獨自騎機車離開斗六住處，警方最後在南投水里鄉產業道路上發現癱倒的張翁，所幸無生命危險、平安返家。

埔里分局指出，愛蘭派出所副所長何秉緣15日中午值班時，接獲民眾報案稱其家屬王姓男子（66歲）趁家人不注意時，開車外出、不知去向，因他長期臥病，行動需輪椅扶助，近期常把輕生想法掛在嘴邊，讓家屬心急如焚，擔心發生意外，向警方求助幫忙。

埔里警方立即擴大調閱相關路口影像，比對行車軌跡，發現王男所駕駛之自小客車沿中正路往霧社方向行駛，隨即通報縣警局勤指中心轉報仁愛分局，協助攔車該部車輛，該車於下午2時行經南豐派出所時，由該所員警協助攔下、將王男帶回所內休息，並通知家屬，2分局合作及時阻止憾事發生。

▲集集分局發現雲林張姓老翁癱倒於水里鄉產業道路旁。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲集集分局發現雲林張姓老翁癱倒於水里鄉產業道路旁。（圖／記者高堂堯翻攝）

集集分局則表示，水里分駐所於21日晚間8時許接獲勤指中心通報，稱雲林縣警局斗六分局長平派出所轉報，有一名患有失智症狀的7旬張姓老翁，獨自騎乘普通重型機車外出、不知去向，最後手機通聯位置在水里鄉林朋巷177號；家人因深怕發生意外，遂報警請求協尋。

水里分駐所所長張光毅、警員吳佳訓、吳佳凌、呂承諭等4員隨即先行過濾轄區監視器，分析張老可能行經地段，再驅車前往該處附近梭巡，並深入至多處產業道路尋找，惟當時天色昏暗未能尋獲；22日再由警員黃鑫雄至永興村活動中心過濾民間監視器，確定張翁於21日晚間6時33分許進入山區後就沒離開，遂再次加強梭巡該處附近產業道路。

警方指出，經一番努力後終於在投58線坍方處，尋獲癱倒於草叢裡的張翁，初步檢查其身體狀況，確認無生命、身體危險，隨即將他護送回所內並提供茶水飲用，家屬對警方積極尋人的行為也深表感謝之意。

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